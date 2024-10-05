美就業超強勁 專家：通膨未死透 應小步或停止降息

美國就業報告出爐後，小摩與美銀等機構立即調降降息預期。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國意外強勁的就業報告使摩根大通、美銀等機構立即調降聯準會（Fed）11月降息預期至1碼（0.25個百分點）。部分經濟學家呼籲聯準會停止降息，劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）指出，該就業報告顯示「通膨未死」，聯準會須將焦點重新回到打擊物價上漲；所有相關建議皆顯示，11月降息兩碼（0.5個百分點）的大門已關上。

美國勞工部公佈，9月新增非農就業25.4萬人，遠高於預期的15萬人，失業率降至4.1％，薪資年漲幅上升至4％，超過通膨。該數據出爐後，分析師與投資人幾乎立即下調聯準會11月降息幅度。芝商所FedWatch工具顯示，押注降息1碼的機率飆升至97.4％。

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摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）說，該就業報告緩解了對美國勞動市場的疑慮，讓聯準會有更緩步降息的空間，「我們現在預期將走上1碼的降息路徑」，美銀經濟學家布哈夫（Aditya Bhave）也將11月降息預測從兩碼降至1碼。法國巴黎銀行資深美國經濟學家舒利亞提耶娃（Yelena Shulyatyeva）預期，聯準會將保持謹慎的降息節奏。

亞德尼研究創辦人（Yardeni Research）亞德尼（Ed Yardeni）說，聯準會今年的貨幣寬鬆行動或許已結束，因為強勁的就業報告突顯美國經濟頑強的韌性，而隨著油價反彈，中國開始火箭筒式刺激經濟，進一步降息恐引發通膨。

他補充，聯準會9月一口氣降息兩碼是不必要之舉，該行動通常用於處理衰退或市場崩盤，「我認為一些聯準會官員後悔降這麼多」。美國前財長桑默斯（Larry Summers）也認為，「從事後看來，9月降息兩碼是個錯誤，雖然沒有造成嚴重後果」。

大都會人壽投資管理首席市場策略師馬圖斯（Drew Matus）指出，該就業報告顯示11月降息幅度應該在0至1碼之間，而非1碼至兩碼，「聯準會需放慢降息步伐，因為最無法承受的就是通膨再度遽升」。

劍橋大學皇后學院院長伊爾艾朗指出，該報告提醒「通膨未死」；「這不僅是穩固的勞動市場，而且從表面上看這些數據，這是週期後期的強勁勞動市場」，聯準會需要重新聚焦於對抗通膨，而非只關心就業極大化。

美國合眾銀行首席經濟學家波維諾（Beth Ann Bovino）表示，該就業報告顯示聯準會讓美國經濟擺脫衰退陰影，並接近達成軟著陸目標，「而且也增加不著陸（no-landing）的可能性，亦即2025年的經濟數據比我們目前預期的更強勁」。

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