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「泰」害怕！中東戰火蔓延 泰國憂經濟命脈被封鎖

2024/10/05 19:53

中東戰火擴大，外界憂心恐爆發全面戰爭。（美聯社）中東戰火擴大，外界憂心恐爆發全面戰爭。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列和真主黨衝突加劇，在以哈衝突即將屆滿1年之際，中東戰火持續擴大，外界擔憂恐爆發全面戰爭。泰國憂心具有戰略意義的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）被封鎖，衝擊經濟，因為泰國50%進口能源來自中東國家，且荷姆茲海峽也是泰國產品銷往中東國家的重要通道。

泰國《民族報》報導，以色列和伊朗日益加劇的敵對行動，引發外界對該地區戰爭持續升級的擔憂，恐衝擊全球貿易和世界經濟。

尤其，荷姆茲海峽是世界主要石油運輸航線之一，全球21%的石油運輸都經過此航線。荷姆茲海峽也是泰國產品銷往中東國家的重要通道，大多數泰國貨物經由荷姆茲海峽，運送到阿拉伯聯合大公國的港口城市傑貝阿里（Jebel Ali）。

報導提及，中東地區占泰國出口總額的2.8%，占進口總額的10.7%，也是能源進口主要地區。2023年泰國近50%的進口能源（包括原油、天然氣和成品油）來自中東國家。

泰國國家貨運商委員會（Thai National Shippers' Council, TNSC）主席Chaichan Charoensook表示，最關鍵的風險在於具有戰略意義的荷姆茲海峽，這是波斯灣國家全球石油運輸的關鍵過境路線。

他表示，如果荷姆茲海峽被關閉，油價會飆升，影響依賴石油的全球經濟。泰國作為石油進口大國，必然會受到油價上漲的影響，因此情況令人擔憂，應密切監測。如果戰爭升級，恐直接間接影響泰國經濟。

泰國商務部貿易政策與戰略辦公室主任Poonpong Naiyanapakorn 亦稱，荷姆茲海峽被封鎖，將影響工業生產和運輸部門，導致通貨膨脹和生活成本上升。

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