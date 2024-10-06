這家廉航恐難逃破產 股價狂洩近9成

外媒披露，美國廉航Spirit Airlines面臨財務困境。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，美國廉航Spirit Airlines已經與債權人商議債務重整事宜，並討論聲請破產保護的條件，股價聞訊暴跌，3日狂洩29%，4日續跌24%，今年以來已經重挫89.6%。

知情人士透露，自新冠疫情爆發前以來，Spirit航空一直沒有實現獲利，Spirit與JetBlue Airways的合併計劃也失敗。目前正努力應對虧損和收入下降的問題，該公司33億美元債務中，有一部分即將到期。

請繼續往下閱讀...

為了削減成本，Spirit航空最近一季解僱約240名飛行員，並將約100名機長降級，還暫停了飛行員和空服員的招聘，以減少培訓費用，另有部分空服員則休無薪假。

知情人士透露，Spirit 航空正在探索通過場外交易重組其資產負債表，且聚焦與債權人達成協議，以支持根據美國破產法第11章聲請破產保護。不過，若真的聲請破產，提交的時間也不會很快。

在利空衝擊下，Spirit 航空股價3日慘摔29%，4日續跌24%，今年以來已經暴跌89.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法