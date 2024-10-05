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鴻海第3季營收創同期新高 第4季繼續加溫

2024/10/05 16:13

鴻海9月營收為歷年同期次高。（資料照）鴻海9月營收為歷年同期次高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天公佈9月營收7330億元，月增33.69%、年增10.94%，為歷年同期次高；第3季營收達到1兆8537億元，季增19.46%、年增20.15%，優於原先預期，為歷年同期新高；今年前9個月營收累計為4兆7276億元、年增9.73%，為歷年同期新高 ，管理層看好第4季將繼續加溫。

鴻海表示，9月旗下消費智能產品受惠於美系客戶新品發布，較上月強勁成長，不過部分客戶新品已於8月釋出，因此較去年略為衰退；雲端網路產品則因AI伺服器需求持續、強勁拉貨，月對月、年對年皆為顯著成長；元件及其他產品受到消費智能產品、車用零組件出貨增加帶動，呈現年月雙增；電腦終端產品因拉貨動能保守，月對月衰退，但優於去年同期表現。

觀察整體第3季，鴻海雲端網路、電腦終端、元件及其他產品皆呈現年對年強勁成長，而消費智能產品則相對持平；若以今年前9個月來看，雲端網路、元件及其他產品呈強勁成長，電腦終端產品也有顯著成長，消費智能產品則略為衰退。

鴻海即將於10月8日（週二）舉辦年度科技日活動，管理團隊目前看好下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，第4季營運表現將約略符合目前市場預期，排定11月5日公佈10月營收數據，11月14日召開第3季法人說明會。

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