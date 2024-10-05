傳台積2奈米晶圓價格翻倍 第1個採用的客戶是「它」

市場盛傳，台積電2奈米晶片漲價。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場盛傳，台積電2奈米（N2）晶圓價格是4/5奈米晶圓的兩倍，推估每片可能超過3萬美元。外媒披露，蘋果公司準備在 2025 年下半年率先採用2奈米製程晶片，至於其他大客戶通常會在1.5-2年內趕上蘋果，到那時報價才有機會降低。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，外傳台積電2奈米晶圓每片可能突破3萬美元大關，高於早先預估的2.5萬美元，也遠高於3奈米晶圓約 1萬8500 美元。如果資訊準確，2奈米晶圓的價格將是4/5奈米晶圓的兩倍，據信目前 4/5奈米晶圓價格每片 1萬5000 美元。

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報導稱，由於該資訊來自非官方，應持保留態度，而且台積電的報價取決於多種因素，包括銷售量和客戶。雖然有些客戶支付的費用較少，有些客戶則可能支付更多的費用，因此3萬美元僅是一個非常粗略的估計。

報導提及，對於台積電來說，2奈米製程的成本可能會很高，該公司正在建造兩座晶圓廠，利用其 2 奈米製程技術製造晶片，並斥資數百億美元購買超昂貴的 EUV 曝光機。

此外，2奈米製程將使用多種創新生產技術，這將使台積電的成本比3奈米更高，台積電將這些額外成本轉嫁給客戶是合理的。

報導認為，倘若2奈米晶圓每片 3萬美元的報價是準確的，那麼使用2奈米製程相對於3奈米製程（晶體管密度提高 15%，同時提高性能並降低功耗），對於台積電的所有客戶是否具有很大的經濟意義，還有待觀察。

報導稱，蘋果準備在 2025 年下半年率先採用台積電2奈米製程，因為每年都需要改進 iPhone、iPad 和 Mac 的處理器，不過預計這些產品要到 2026 年才會搭載2奈米晶片，其他大客戶通常會在1.5至2年內趕上蘋果，到那時報價才可能會低一些。

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