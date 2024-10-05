晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

4大韓企在美狂砸錢遊說 韓媒揭曉上半年驚人金額

2024/10/05 15:59

南韓4大企業中，三星是今年上半年支出遊說費最多的，高達354萬美元。（美聯社）南韓4大企業中，三星是今年上半年支出遊說費最多的，高達354萬美元。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕包含三星集團（Samsung Group）、SK集團（SK Group）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）和LG集團（LG Group）在內的南韓4大企業，今年上半年大幅加強了對於美國國會遊說的力道，遊說費高達762萬美元（約2.45億元台幣）相比2020年的423萬美元（約1.36億元台幣），遊說費出現明顯提升，增幅達到80.1%，其中三星金額最多，今年上半年在美國的政治遊說支出就有354萬美元（約1.1億元台幣），比2020年同期暴增108%。

韓媒《Business Korea》報導，南韓4大企業中，三星是今年上半年在美國的政治遊說支出最多的，高達354萬美元，其次是SK的254萬美元（約8186萬元台幣），比2020年同期增長27%，現代汽車達123萬美元（約3964萬元台幣），比2020年同期增長146%，雖然LG僅有31萬美元（約999萬元台幣），但由於基數較低，因此比2020年同期增長416%。

在美國的遊說支出激增，顯示了各公司對於11月美國總統大選的戰略反映，以及在美國投資不斷擴大的狀況，因為南韓4大企業正在美國進行大量投資，包含建造半導體、電動車和電池工廠等，總投資金額合計高達1155億美元（約3.72兆元台幣）。

分析師認為，因為美國政府會推出直接影響企業的各項法案，例如《降低通膨法案》（IRA）、能源之星（Energy Star）等，整體大環境迫使南韓企業積極參與遊說。

報導指出，這些企業遊說支出的增加，顯示了遊說在美國政治中的關鍵作用，特別是在選舉年，企業尋求確保它們的利益，能在新政府政策中得到體現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財