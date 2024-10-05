4大韓企在美狂砸錢遊說 韓媒揭曉上半年驚人金額

南韓4大企業中，三星是今年上半年支出遊說費最多的，高達354萬美元。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕包含三星集團（Samsung Group）、SK集團（SK Group）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）和LG集團（LG Group）在內的南韓4大企業，今年上半年大幅加強了對於美國國會遊說的力道，遊說費高達762萬美元（約2.45億元台幣）相比2020年的423萬美元（約1.36億元台幣），遊說費出現明顯提升，增幅達到80.1%，其中三星金額最多，今年上半年在美國的政治遊說支出就有354萬美元（約1.1億元台幣），比2020年同期暴增108%。

韓媒《Business Korea》報導，南韓4大企業中，三星是今年上半年在美國的政治遊說支出最多的，高達354萬美元，其次是SK的254萬美元（約8186萬元台幣），比2020年同期增長27%，現代汽車達123萬美元（約3964萬元台幣），比2020年同期增長146%，雖然LG僅有31萬美元（約999萬元台幣），但由於基數較低，因此比2020年同期增長416%。

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在美國的遊說支出激增，顯示了各公司對於11月美國總統大選的戰略反映，以及在美國投資不斷擴大的狀況，因為南韓4大企業正在美國進行大量投資，包含建造半導體、電動車和電池工廠等，總投資金額合計高達1155億美元（約3.72兆元台幣）。

分析師認為，因為美國政府會推出直接影響企業的各項法案，例如《降低通膨法案》（IRA）、能源之星（Energy Star）等，整體大環境迫使南韓企業積極參與遊說。

報導指出，這些企業遊說支出的增加，顯示了遊說在美國政治中的關鍵作用，特別是在選舉年，企業尋求確保它們的利益，能在新政府政策中得到體現。

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