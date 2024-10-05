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1920億資金被「卡」住 伊朗盼卡達放行

2024/10/05 15:32

卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani，右）10月2日會見伊朗總統 Masoud Pezeshkian。（路透）卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani，右）10月2日會見伊朗總統 Masoud Pezeshkian。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美伊去年完成換囚，5名被押的美公民飛離伊朗後，美國也解凍原本存在韓國銀行（央行）的60億美元（約台幣1920億）伊朗資金，這筆錢目前存在卡達的銀行。去年10月哈瑪斯突襲以色列後，美國及卡達又將這筆資金「卡住」不放行，伊朗急壞，目前正與卡達商議成立聯合貨幣兌換實體，協助資金轉移。

綜合伊朗媒體報導，2023年8月，美國和伊朗達成協議，用五名被關在德黑蘭的美國人交換五名被關在美國的伊朗人。該協議的關鍵部分是解凍原本存在韓國銀行的60億美元資金，並將其轉移到卡達，允許伊朗有條件獲得資金用於購買未受制裁的商品。

未料，去年10月哈瑪斯突襲以色列後，美國和卡達同意「限制」伊朗取得這筆資金，但不完全凍結資產。伊朗外交部去年12月表示 ，儘管華府呼籲扣留這筆資金，伊朗仍可取得這筆資金。不過，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）近日在卡達首都多哈（Doha）演講時暗示，限制措施阻止德黑蘭獲得資金。

為了繞過制裁取得資金，伊朗-卡達聯合商會主席薩利希內賈德（Mostafa Salehinejad），提議建立一個聯合貨幣兌換機構（ joint exchange house），使伊朗能夠獲得更多外幣，也讓國際貿易更加順暢。

薩利希內賈德說，由於伊朗銀行業遭到制裁，伊朗貿易商目前必須先將國外收入轉移到阿拉伯聯合大公國，然後再轉移到伊朗，這使他們的利潤減少20%。

他強調，卡達致力於遵守國際對伊朗的制裁，在這種情況下，如果伊朗總統訪問卡達的結果是建立新的貨幣兌換實體，那將是一項重大成就。因此，當伊朗總統裴澤斯基安從卡達返回後的第二天，他就向總統提議建立聯合貨幣兌換實體。

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