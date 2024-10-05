晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

力挺受災戶 一銀提供山陀兒颱風災後重建優惠貸款

2024/10/05 12:31

力挺受災戶 一銀提供山陀兒颱風災後重建優惠貸款。（一銀堤供）力挺受災戶 一銀提供山陀兒颱風災後重建優惠貸款。（一銀堤供）

〔記者陳梅英／台北報導〕山陀兒颱風造成台灣各地發生嚴重破壞與災損，第一銀行宣布，為協助客戶重建家園，推出「天然災害紓困貸款」，提醒因颱風影響之受災企業及個人，凡持有地方主管機關出具之受災證明，或經調查遭受損失屬實者，針對有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害之次日起3個月內，向一銀全台各分行提出申請。

一銀亦針對中小企業災後重建提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，可就災後修建廠房、購置機器設備，以及購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供最高10成之信用保證，且免計收保證手續費，減輕受災戶負擔。

另，受災戶倘因信用卡遺失，亦可向一銀客服提出信用卡掛失可免收手續費，信用卡24小時服務專線（02）2173-2999。

一銀深耕台灣125年、於全台擁有184家營業據點，除在第一時間主動關懷客戶災損情形，並將積極協助受災情影響之企業或個人，全力提供最大援助，攜手度過難關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財