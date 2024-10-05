力挺受災戶 一銀提供山陀兒颱風災後重建優惠貸款。（一銀堤供）

〔記者陳梅英／台北報導〕山陀兒颱風造成台灣各地發生嚴重破壞與災損，第一銀行宣布，為協助客戶重建家園，推出「天然災害紓困貸款」，提醒因颱風影響之受災企業及個人，凡持有地方主管機關出具之受災證明，或經調查遭受損失屬實者，針對有重建、修復房屋或購置傢俱等資金需求，均可於遭受天然災害之次日起3個月內，向一銀全台各分行提出申請。

一銀亦針對中小企業災後重建提供「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，可就災後修建廠房、購置機器設備，以及購買原物料等資本性及週轉金需求提供支援，並可配合信保基金提供最高10成之信用保證，且免計收保證手續費，減輕受災戶負擔。

請繼續往下閱讀...

另，受災戶倘因信用卡遺失，亦可向一銀客服提出信用卡掛失可免收手續費，信用卡24小時服務專線（02）2173-2999。

一銀深耕台灣125年、於全台擁有184家營業據點，除在第一時間主動關懷客戶災損情形，並將積極協助受災情影響之企業或個人，全力提供最大援助，攜手度過難關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法