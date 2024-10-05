Costco開賣鉑金條！但專家警告：「這點」和黃金不同

Costco日前開賣「鉑金條」，每條重1盎司，售價1089.99美元。（圖擷取自Costco官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國量販業者好市多（Costco）從去年開始進軍貴金屬市場，黃金、銀幣成為熱銷商品，好市多現在推出最新的貴金屬產品「鉑金條」（platinum bar），每條重1盎司，售價1089.99美元，引起消費者熱議，但專家警告稱，鉑金並不像黃金一樣被視為避險投資。

《商業內幕》報導，世界鉑金投資協會（WPIC）研究主任斯特克 （Edward Sterck）拒絕對好市多開賣鉑金一事進行評論。但他指出，雖然鉑金在珠寶、手錶等消費品上用途廣泛，但鉑金的最大用途和需求是在工業上，例如汽車工業使用鉑金，當作內燃機（ICE）的排放控制系統的催化劑。

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儘管近年來電動車的普及一直對鉑金價格構成阻力，但電動車市場當前的困境，正在重新恢復對鉑金的需求。斯特克認為，工業上對鉑金的需求，加上鉑金比黃金更稀有，可能預示著鉑金的長期價值。

貴金屬經紀商GoldCore執行長羅素（David Russell）表示，以保值資產來看，任何貴金屬都很難與黃金競爭。他補充，鉑金不像黃金，並不是央行資產負債表上的資產，而在私人市場上，鉑金也不如黃金和白銀強勁，如果想要把鉑金交易掉，這可能面臨挑戰。

羅素提醒投資人，鉑金並不像黃金一樣被視為避險投資。並透露鉑金僅占GoldCore銷售的「很小一部分」。

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