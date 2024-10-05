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「這問題」難解！專家斷言：100天後美港口恐再罷工

2024/10/05 10:49

國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX ）週五（4日）達成臨時協議，以加薪62%暫時結束3天的閃電罷工。（美聯社）國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX ）週五（4日）達成臨時協議，以加薪62%暫時結束3天的閃電罷工。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX ）週五（4日）達成臨時協議，以加薪62%暫時結束3天的閃電罷工，將較為棘手的碼頭自動化議題，推遲到2025年1月15日再做決定，從週五起算，距離臨時協議的最終期限還有103天，專家認為，這大約100天的時間，可能不足以解決勞資之間的分歧。

《CNBC》週五報導，雖然臨時協議可能會讓消費者和企業鬆一口氣，但物流專家表示，雙方的協議其實並未完成，因為雖然雙方就工資上漲達成了一致，但碼頭自動化議題才是關鍵，而且這在談判上並不是件容易的事。

Xeneta 首席航運分析師畢尚德（Peter Sand）指出，雖然罷工結束是個好消息，但對於託運人來說，困境尚未擺脫，因為這只是項暫時協議，「現在他們只有100天的時間達成協議，否則我們可能會看到進一步的罷工行動。」

USMX提出加薪62％，調薪幅度高於先前提議的50％，是促成工會決定罷工喊停的原因。而ILA一度要求加薪幅度達77%。

不過考慮到ILA首席談判代表達吉特 （Harold Daggett） 的「無自動化」立場，在碼頭自動化議題上的談判，似乎將會更艱難。達吉特長期反對碼頭的自動化、半自動化和某些技術，例如他反對在港口和道路上安裝攝影機來監控卡車，並稱半自動化是「通往自動化的途徑」。

畢尚德稱，這就是為何沒有人會認為協議可以達成。他警告，碼頭自動化是勞資雙方在一年多的談判中都無法解決的問題，但現在他們只有100天的時間達成協議，「否則我們可能會看到進一步的罷工行動」，斷言自動化的談判障礙，可能會在明年1月中旬帶來另外一場罷工。

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