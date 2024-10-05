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美非農就業報告亮眼！道瓊漲341點 台積電ADR漲0.94％

2024/10/05 05:39

週五美股收紅。（路透）週五美股收紅。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國9月就業成長率優於預期，讓擔心經濟疲軟的投資者鬆口氣，週五（4日）美股收紅，道瓊工業指數上漲341.16點、0.81%，再創歷史新高，標普500指數上漲0.9%，那斯達克上漲1.22%，費城半導體指數收漲1.59%，台積電ADR漲幅0.94%，收在181.16美元。

綜合外媒報導，數據顯示，美國9月非農業就業人數增加25.4萬個，遠遠超過道瓊調查經濟學者預測的15萬個，失業率小幅下跌至4.1%，優於原先預期的4.2%，創3個月低點。紐約斯巴達資本證券首席市場經濟學家卡迪羅表示，這些數據「基本上告訴我們第四季度的經濟活動可能會保持穩健的步伐」。

大型科技股特斯拉、亞馬遜和Netflix是週五上漲的主要動力，帶領那斯達克指數的優異表現。金融股是標普500指數漲幅最大的板塊，上漲1.6%，收盤創歷史新高。摩根大通和富國銀行各上漲超過3.5%。另一方面，小型股也出現上漲，羅素2000指數上漲1.5%。

週五的反彈抹去了近幾天的跌幅。中東地緣政治緊張局勢不斷加劇，導致10月股市開局不穩，這是繼今年前9個月市場表現強勁之後的轉折。

道瓊工業指數上漲341.16點或0.81%，收42352.75點。

那斯達克指數上漲219.37點或1.22%，收18137.85點。

S&P 500 指數上漲51.13點或0.9%，收5751.07點。

費城半導體指數上漲81.62點或1.59%，收5206.84點。

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