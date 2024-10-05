好到令人驚嘆！美9月非農就業大增25.4萬 大幅高於預期

首次上稿 10-04 22:12

更新時間 10-05 05:42

強勁的就業報告可能使聯準會採取更漸進的降息步伐。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部公佈，9月新增非農就業25.4萬人，較8月上修後的15.9萬人大幅增加，也遠高於道瓊預期的15萬人。失業率4.1％，較8月與預期的4.2％下滑。相關數據顯示，在聯準會（Fed）進行4年來首度降息的1個月，美國的經濟動能仍維持，可能促使聯準會以更為漸進的步伐降息。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，該報告加上前幾月上修的數據，緩解了對美國勞動市場的疑慮。8月新增非農就業人口較修訂前增加1.7萬人，7月增加更多達5.5萬人，使該月新增非農就業人口上修至14.4萬人。

就業創造的強勁動能影響薪資，9月時薪月增0.4％、年增4％，分別高於預期的0.3％、3.8％增幅。一週平均工時下降0.1個小時至34.2小時。更全面的失業指標（包括怯志工作者與因經濟因素從事兼職工作者）降至7.7％，有工作或正在尋找工作的勞動力，亦即勞動參與率穩定在62.7％。

嘉信理財集團（ Charles Schwab）首席固定收入策略師瓊斯（Kathy Jones）說，「這是整體令人驚嘆的就業報告，遠比預期強勁；最重要的是這是極佳的報告，有上修的趨勢，同時顯示就業市場依然健康，這代表經濟狀態是健康的」。

該報告公佈的時機正值美國勞動市場的狀態，以及這將如何影響聯準會降息步伐引發質疑之際。近期聯準會主席鮑爾認為美國就業市場仍然穩健，但1年來「明確降溫」。

幾乎沒有跡象顯示美國企業加快裁員，初領失業救濟人口維持穩定，而招聘率已放緩，包括「褐皮書」等商業調查顯示，企業維持相當穩定的員工人數。

鮑爾與其他聯準會官員表示，繼上月降息兩碼（0.5個百分點）後，願意持續調降利率。然而市場對於降息速度存在激辯，鮑爾近日表示，預料年底前聯準會兩次會議將至少各降息1碼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法