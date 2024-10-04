大眾集團強化事業佈局 旗下攸泰揮軍北美搶單

大眾控旗下工業電腦廠攸泰科技今天表示，公司將於本月8日前往北美德州奧斯汀，參與全球最大的嵌入式電子產品展會「Embedded World 2024」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701）旗下工業電腦廠攸泰科技（6928）今天表示，公司將於本月8日前往北美德州奧斯汀，參與全球最大的嵌入式電子產品展會「Embedded World 2024」，目標提供潛在的美國客戶最佳加值型服務方案，並加強與國際客戶的合作力度。

攸泰認為，由於北美嵌入式應用市場隨著工業4.0、智慧製造技術的快速發展，將在數年之內迎來高速增長，本次展會預期將探討未來5年嵌入式系統產業的變革性轉變，包含AI人工智慧帶來影響，以及不斷發展的通訊標準、嵌入式系統的資訊網路安全與永續發展等議題。

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根據GII（Global Information）市調機構報告顯示，北美工業控制系統市值規模預計將於2029年達到2837.6億美元，工業機器人也將從2022年的24.4億元成長至2030年的52.8億元，年均複合增長率10.1%，反映出北美市場在智慧製造、自動化控制等領域存在強勁需求，成為全球嵌入式解決方案的重要增長區域。

攸泰認為，此次展會的看點涵蓋元件、模組、作業系統、硬體、軟體設計、M2M（機對機）通信服務，攸泰將在釋出旗下強固型平板電腦、車載電腦與可攜式工業電腦的最新應用，聚焦運輸、物流、工業自動化控制等產業，以提供持續推動全球嵌入式應用市場的創新動能。

攸泰強調，憑藉集團多年來累積的製造與系統整合優勢，最短能在8個月內完成產品開發，符合客戶需求，並與台廠供應鏈夥伴保持緊密關係，此次期望透過參與北美展覽，展示在嵌入式系統領域的創新成果，並爭取獲得潛在客戶的洽商機會，搶佔世界各國訂單。

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