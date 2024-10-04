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90歲仍在看門診 恆春首位眼科醫師陳雲址獲頒「蔡萬才台灣貢獻獎」

2024/10/04 21:45

第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今舉行頒獎典禮，今年新增的特別獎頒給高齡90歲，至今仍在看診的恆春半島首位眼科醫師陳雲址（右4）。（富邦金控提供）第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今舉行頒獎典禮，今年新增的特別獎頒給高齡90歲，至今仍在看診的恆春半島首位眼科醫師陳雲址（右4）。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今舉行頒獎典禮，《科學月刊社》以及《天下雜誌群》創辦人殷允芃獲獎；今年新增的特別獎則頒給高齡90歲，至今仍在看診的恆春半島首位眼科醫師陳雲址。

「蔡萬才台灣貢獻獎」是蔡萬才家族為紀念富邦集團創辦人蔡萬才而設立，每兩年舉辦一次，表彰對台灣各領域有具體成就、貢獻的個人或團體。

富邦集團董事長蔡明忠表示，2015年首度設立「蔡萬才台灣貢獻獎」，今年是第5屆，也是蔡萬才過世10週年，因此，在兩位得獎者以外，增設一位特別獎。

擔任評審主委的台積電創辦人張忠謀致詞時表示，「蔡萬才台灣貢獻獎」10年來選出6大領域佼佼者，但若有一點遺憾的話，他希望台灣將來能多一些「財經管理、科學生技、政治教育」三大領域的得獎者。

富邦集團表示，1970年正式出版的《科學月刊社》，55年來在沒有企業及政府補助支持情況下，由數千人次的台灣科學家通力合作，為學生和大眾撰寫了超過6千萬字的科普文章，推動科學知識啓蒙，影響幾個世代的人才培育，是書生與科學家報國的最佳典範。

另一位得獎者殷允芃創辦《天下雜誌》群，致力於財經及社會議題討論，促進知識的廣泛傳播。

獲頒特別獎的屏東恆春基督教醫院前院長陳雲址，30年前效法馬偕醫師「寧願燒盡，不願銹壞」的精神，尋找一個沒有眼科醫師的地方，奉獻所學。他來到恆春，發現不但沒有眼科醫師，當地洋蔥農民還普遍有眼睛病變、角膜潰爛的問題，於是決定留在恆基，持續服務到現在，高齡90歲的陳雲址仍在看門診，守護恆春人的眼睛健康。

陳雲址表示，獲獎不僅是對其個人醫療付出上的肯定，最重要的是讓大眾看見恆春半島的醫療需要，甚至是整個偏鄉醫療的不易。他也期盼，透過「蔡萬才台灣貢獻獎」，能有更多人看見、並投入偏鄉醫療需要。

「蔡萬才台灣貢獻獎」採推薦提名制，每屆選出兩名得獎者，各贈1千萬元獎金，今年增設的特別獎，獎金同樣為1千萬元，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻地個人或團體。

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