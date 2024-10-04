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港股飆很大、台股被超車 台港力拚今年亞股漲幅龍頭

2024/10/04 21:32

根據統計，港股今年累計上漲33.57%，而台股上漲24.38%，雙方差距已經擴大。（記者王孟倫攝）根據統計，港股今年累計上漲33.57%，而台股上漲24.38%，雙方差距已經擴大。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近期漲多修正，今天指數小跌0.39%、收在2萬2302.7點，而最近瘋狂大漲的香港恆生指數，上漲2.82%，收在2萬2736.97點，指數超車台股；另一方面，今年以來漲幅，原本台股是穩坐亞股第一寶座，已經被香港擠下，目前暫時降為第二名。

近期受到中國政府放寬不動產等相關經濟刺激政策影響，港股牛氣沖天、一路狂奔。先是在本週一（9月30日），港股今年以來累計漲幅達24.15％，領先台股23.95％，搶下今年「亞股冠軍」寶座，使得台股漲幅降為亞股第二。

接著，在本週三（10月2日），港股在當日大漲逾6％的加持下，指數收在2萬2443點，超越正在放颱風假休市的台股2萬2390點，這也是闊別10個月首度逆轉。換言之，無論是「今年以來漲幅」或是「大盤指數」，港股已經雙雙超越台股。

雖然本週四（3日），台股繼續休市放颱風假，而港股漲多小跌，使得港股指數又小輸台股；不過，本週五（4日）由於港股漲、台股跌，恆生指數又再度勝過台股。

根據統計，台股今天收在2萬2302.7點，小輸給港股2萬2736.87點，雙方差距僅4百多點，未來尚有變數。至於今年以來漲幅表現，港台差距繼續拉大，港股累計上漲33.57%，台股上漲24.38%。

不過，投顧分析師表示，今年以來漲幅超過20％，在亞洲只有港股與台股，但香港這次是在極短的時間內，股市大幅飆升，投機性較強；相較之下，台股今年坐上亞股漲幅冠軍，憑藉的是產業基本面，包括：AI科技股等，這些都是真槍實彈的底氣。

投顧機構表示，距離年底還有近三個月時間，台股、港股的這場「亞股龍頭」爭霸戰 ，「顯然還有點拚」。

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