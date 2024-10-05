晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

憂以軍轟炸先逃？外媒曝伊朗石油出口碼頭油輪跑光了

2024/10/05 05:41

首次上稿 10-04 23:34
更新時間 10-05 05:41

伊朗1日向以色列發射至少180枚彈道飛彈後，伊朗擔憂以色列攻擊石油設施。（示意圖，法新社）伊朗1日向以色列發射至少180枚彈道飛彈後，伊朗擔憂以色列攻擊石油設施。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗1日向以色列發射至少180枚彈道飛彈，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即回應稱，「伊朗1日晚犯下大錯，它將為此付出代價」。伊朗擔憂以色列攻擊石油設施，導致主要原油出口碼頭的油輪全部駛離周邊海域。

《CNBC》報導，衛星圖像顯示，由於擔心以色列攻擊德黑蘭的能源基礎設施，一些油輪撤離了伊朗重要的哈爾克島（Kharg Island）石油裝載碼頭周圍水域。

追蹤公司 TankerTrackers.com周四（3日）社交平台X寫道，「伊朗國家油輪公司（NITC）似乎擔心以色列即將發動攻擊，空的 VLCC（超大型原油運輸船） 超級油輪昨天離開了該國最大的石油碼頭哈爾克島。

報導比對9月25日歐洲太空總署的哥白尼哨兵一號任務，所捕捉的衛星影像顯示，伊朗主要石油出口碼頭哈爾克島周圍海域有許多VLCC超級油輪，VLCC 油輪專為運輸大量原油設計。10 月 3 日，伊朗向以色列發射約 180 枚彈道飛彈後，同一地點的圖像顯示哈爾克島周圍一片空曠的海域，看不到任何船隻。

TankerTrackers.com 在另一篇PO文中指出，「請注意，原油裝載仍在繼續，但哈爾克島碼頭所有額外空置運力均已移除，這是自 2018 年制裁以來，我們第一次看到這樣的情況」。

對此，CNBC 強調，無法獨立核實影片真實性，僅強調哈爾克島碼頭距離伊朗西北海岸 15 英里，處理伊朗全國 90% 以上的原油出口。多位能源分析師預測，以色列若襲擊伊朗的碼頭，油價短期內可能飆升達 5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財