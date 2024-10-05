憂以軍轟炸先逃？外媒曝伊朗石油出口碼頭油輪跑光了

首次上稿 10-04 23:34

更新時間 10-05 05:41

伊朗1日向以色列發射至少180枚彈道飛彈後，伊朗擔憂以色列攻擊石油設施。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗1日向以色列發射至少180枚彈道飛彈，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即回應稱，「伊朗1日晚犯下大錯，它將為此付出代價」。伊朗擔憂以色列攻擊石油設施，導致主要原油出口碼頭的油輪全部駛離周邊海域。

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《CNBC》報導，衛星圖像顯示，由於擔心以色列攻擊德黑蘭的能源基礎設施，一些油輪撤離了伊朗重要的哈爾克島（Kharg Island）石油裝載碼頭周圍水域。

追蹤公司 TankerTrackers.com周四（3日）社交平台X寫道，「伊朗國家油輪公司（NITC）似乎擔心以色列即將發動攻擊，空的 VLCC（超大型原油運輸船） 超級油輪昨天離開了該國最大的石油碼頭哈爾克島。

報導比對9月25日歐洲太空總署的哥白尼哨兵一號任務，所捕捉的衛星影像顯示，伊朗主要石油出口碼頭哈爾克島周圍海域有許多VLCC超級油輪，VLCC 油輪專為運輸大量原油設計。10 月 3 日，伊朗向以色列發射約 180 枚彈道飛彈後，同一地點的圖像顯示哈爾克島周圍一片空曠的海域，看不到任何船隻。

TankerTrackers.com 在另一篇PO文中指出，「請注意，原油裝載仍在繼續，但哈爾克島碼頭所有額外空置運力均已移除，這是自 2018 年制裁以來，我們第一次看到這樣的情況」。

對此，CNBC 強調，無法獨立核實影片真實性，僅強調哈爾克島碼頭距離伊朗西北海岸 15 英里，處理伊朗全國 90% 以上的原油出口。多位能源分析師預測，以色列若襲擊伊朗的碼頭，油價短期內可能飆升達 5%。

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