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台灣首個海洋波浪示範電廠明年完成 5年拚20MW

2024/10/04 20:57

以科國際董事長黃齊元（左）與Eco Wave Power執行長暨共同創辦人 Inna Braverman，簽署採購合約。（記者林菁樺攝）以科國際董事長黃齊元（左）與Eco Wave Power執行長暨共同創辦人 Inna Braverman，簽署採購合約。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣首個海洋能示範案場預計2025年完成，以科國際與以色列ECO WAVE POWER於3日簽署採購合約，以科國際董事長黃齊元表示，四周環海的台灣適合發展海洋能發電，已針對台灣東、西部、離島等83個地點進行評估，目前100KW波浪能示範電廠送審中，五年內目標拚到20MW為主，長期目標是400MW。

以科國際是船舶設備商聯達行子公司，黃齊元表示，台灣的新能源除氫能、地熱外，也適合發展海洋能發電。他過去就和以色列有生意往來，因而找上那斯達克上市、擁有岸際型波浪能國際專利技術的ECO WAVE POWER合作，執行長暨共同創辦人Inna Braverman也親飛台灣簽約。

黃齊元指出，以科國際在台灣東、西岸均有評估，100KW的示範電廠力拼明年完成，目前在跟能源署、港務公司、漁業署等單位持續溝通，待拿到籌設許可後，預計三到六個月可完成。以科國際也直言，中央政策支持，但土地取得相對困難。

黃齊元透露，官方盼能盡快有示範案場，以科國際目標是5年內裝置容量累計達到20ＭＷ，長遠目標是400ＭＷ，若示範電廠計畫順利，可同步推動商業化電廠。

Braverman表示，台灣海洋能躉購費率算是相當高，且政策也訂出超過7GW的藍圖，盼以台灣為起點，擴張到亞洲其他國家。黃齊元也說，以科國際除了向以色列採購設備外，鋼構等會在地生產，50%可國產化。

國內海洋能躉購費率每度約7.32元，以科國際副總謝宗丞談到，因海洋能類型多元，盼未來費率可以更細緻，至於發電效率部分，統計數據顯示，容量因數約落在28％。

謝宗丞說明，海洋能有潮汐、波浪、溫差等發電，型態相當多元，以科國際會推動近岸型（岸際型），施工會相對容易，而台灣東部地區，因先天地理條件有浪高、頻率高優勢，比西部更具潛能。 以科國際完成台灣含離島約83個潛力地點評估，初步評估國內波浪發電潛力約有600MW。

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