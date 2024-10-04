研華將公開收購法國AURES股權 強化全球市場

工業電腦大廠研華宣布，集團已完成對法國知名POS、Kiosk品牌公司「AURES Technologies SA」的第1階段股權收購。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）今天宣布，集團已完成對法國知名POS、Kiosk品牌公司「AURES Technologies SA」的第1階段股權收購，未來將重新命名為「ADVANTECH-AURES」，目標成為全球智慧零售整合方案及服務領導廠商。

研華指出，此次第1階段收購工作，包括取得AURES 大股東持有的143萬0381股，並認購1筆AURES新發行的250萬歐元可轉債，完成本階段交易後，研華將向法國金融市場管理局（AMF）提交公開收購要約，收購價格為每股 6.31 歐元，與本次持平，收購標的將不包括庫藏股。

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研華認為，新的「ADVANTECH-AURES」品牌將承襲更名前的市場價值，同時注入研華多年來累積的產業實力，提供更多高值化的產品與服務，目標在近年興起的智慧城市領域中，在相關服務方面獲得關鍵角色，同時專注於零售與餐飲業。

新任AURES執行長暨研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，未來雙方將充分利用彼此的專業知識、業務基礎，全方面升級產品服務，並擴展至快速變化的市場，觀察AURES在產品創新、行業領導方面成績斐然，品牌通路遍布歐洲、澳洲和美國，甚至打入美國RTG服務網路。

研華看好，這項併購案有助於「ADVANTECH-AURES」進一步強化品質、設計和整合AIoT（智慧物聯網解決方案，為客戶提供更廣泛豐富的產品組合，AURES也看好在研華入主之後，營運規模與績效都將更勝以往。

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