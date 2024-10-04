聚陽創史上最強第3季 前9月營收創同期新高

聚陽客戶現階段已著手規劃明年的成衣品項，預計今年底會有更為清晰的能見度。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）9月營收32.91億元，月減19.9%、年增17.5%；第3季營收104.64億元，季增36%、年增12.9%；前9個月營收累計為267.67億元、年增10%，3項數據皆寫下歷史同期新猷，第3季更繳出歷史單季新高紀錄。

聚陽指出，今年9月旗下產品平均單價（ASP）、匯率因素皆較去年持平，但因出貨量成長，因此推升營收規模，不過相較於8月衰退的主要原因，在於7月訂單遞延，加上8月有旺季效益加持，因此墊高對比基期。

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聚陽認為，目前第4季的營運看法並未改變，第3季營收已經達到100億元的預期目標，後續可望再下一城，下半年200億元業績在望，本月將啟動薩爾瓦多新廠，促進全球產能調配更為彈性。

聚陽提到，未來需要觀察海運對營收認列進度造成的影響，同時關注美國總統大選、區域經濟體關稅等議題，客戶現階段已著手規劃明年下單品項，預計今年底會有更為清晰的能見度。

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