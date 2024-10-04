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台達電釋出新儲能系統 佈局智慧電網未來藍圖

2024/10/04 19:43

台達電今天宣布揮軍台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週。（台達電提供）台達電今天宣布揮軍台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今天宣布揮軍台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週，首次釋出旗下「All-in-One儲能系統」，鎖定電網級、工商應用領域，以強化因應能源革新帶來的商機，佈局智慧電網未來藍圖。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源表示，因應低碳減排趨勢，許多客戶致力於尋求乾淨的替代能源，進而促進電力來源多樣化，同時推動微電網與AI技術發展，考量從傳統的單向發電逐步走向分散式、多重並雙向傳輸的智慧電網，過程中需要高度整合、即時、彈性的能源基礎設施作為支撐。

觀察台達電旗下全方位能源解決方案，已包括儲能系統新品與百萬瓦級高功率充電方案，以及固態變壓器（SST） 、氫能源方案等前瞻產品；為滿足企業客戶減碳需求，更提供綠電整合服務，除了協助售電業務，更藉由軟體顧問諮詢，擬訂客製化的採購與節能減碳方案，從多個面向著手增加營收規模。

台達提到，為符合客戶需求，集團現以百萬瓦級的「全液冷儲能系統」，在2個20呎貨櫃中整合2.5MW的儲能系統變流器（PCS）與5MWh儲能電池及變壓器、控制系統、配電盤，實現交貨即安裝並預留擴容彈性，降低大規模電網級案場的現場施工時間與複雜程度。

此外，台達這次登上能源展，已規劃的6大展區涵蓋再生能源、大型工廠情境、車隊應用、廠辦光充儲、家戶及能源整合服務等範疇，具體呈現不同場域的能源解決方案，包含可強化低碳電網強韌性的「光+儲」產品與解決方案，以及經由AI控能，最佳化能源使用效益的廠辦光充儲解決方案。

台達電提到，由於電動車滲透率不斷提升，為滿足物流車隊、重型卡車、高速公路快充站等需求，已推出百萬瓦級充電站解決方案，優化整體建置成本，提升能源使用效益，與此同時，集團也專注於在電網異常時，提供緊急備用電源的家戶雙向充電解決方案；在氫能源領域，亦展示包含製氫電源、水電解製氫及燃料電池的氫能解決方案。

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