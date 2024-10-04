晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

友達智慧光電浪板打入美國市場

2024/10/04 19:29

友達太陽能事業群總經理林恬宇表示，今年國內太陽能市場很辛苦。（記者陳梅英攝）友達太陽能事業群總經理林恬宇表示，今年國內太陽能市場很辛苦。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）深耕能源領域多年，近年積極開拓海外市場，友達太陽能事業群總經理林恬宇表示，已與美國前三大鋼鐵浪板廠合作，成功將友達的智慧光電浪板推進美國市場，由於美國電費昂貴，且政府大推製造業回流，屋頂型太陽能商機可期，未來也考慮找海外合作夥伴於當地建造預組裝廠。

台灣國際智慧能源週今天登場，友達能源事業群攜手集團子公司友達數位、友達宇沛，及綠色生態圈夥伴，以「友達智慧能源解方全面升級 多元應用啟動淨零建築關鍵力」為主軸，展出建築光電、住宅型儲能智慧化、全方位電廠建置、助攻企業節能、智能運維與安全裝置設備等5大解決方案。

針對國內太陽能市場，林恬宇指出，今年國內太陽能案場建置量約1.6至1.7GW，較去年2.3至2.5GW建置量大幅縮減，也影響明年市況、「沒有樂觀空間」，這兩年會很辛苦。

因此，友達積極轉向海外擴展市場，林恬宇以中國廠商經常在談的「不出海就出局」作為形容，所謂出海就是往海外市場擴展，友達不只有計畫也有所斬獲。

首先在專利佈局上，友達目前推出的各項智慧光電浪板、電弧保護箱等，除台灣之外，也申請中國、德國、美國專利。林恬宇說，專利在中國是用來防禦的，在德國註冊就等於拿到進入歐洲市場門票，目前友達已經有輕量化、可撓式商品銷往歐洲。

在美國市場則與前三大鋼板浪板廠結盟，且數據顯示，光是華盛頓州在新型建築中就有9成結構設計考慮增加屋頂承重性，這些都是屋頂太陽能未來潛在商機，而友達智慧光電浪板負重不大，更具競爭力。還有部分客戶前往海外設廠，也會找友達幫忙協助其在海外建制屋頂太陽能。

林恬宇說，友達是國內少數具有完整的創能、儲能的能源管理經驗者，並且從純太陽能板製造商到能源市場投資方，近一步可進行完整的能源管理、安全保護。

但友達目前並未有海外建置電廠計畫，林恬宇指出，主要是資本面問題，友達所有太陽能電廠投資都在星耀能源底下，而星耀能源除了友達還有兩個最大股東都是壽險業者，這筆壽險資金只能專款專用投資台灣再生能源，未來會與股東討論是否打開限制，前往海外投資設立電廠。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財