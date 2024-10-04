友達智慧光電浪板打入美國市場

友達太陽能事業群總經理林恬宇表示，今年國內太陽能市場很辛苦。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）深耕能源領域多年，近年積極開拓海外市場，友達太陽能事業群總經理林恬宇表示，已與美國前三大鋼鐵浪板廠合作，成功將友達的智慧光電浪板推進美國市場，由於美國電費昂貴，且政府大推製造業回流，屋頂型太陽能商機可期，未來也考慮找海外合作夥伴於當地建造預組裝廠。

台灣國際智慧能源週今天登場，友達能源事業群攜手集團子公司友達數位、友達宇沛，及綠色生態圈夥伴，以「友達智慧能源解方全面升級 多元應用啟動淨零建築關鍵力」為主軸，展出建築光電、住宅型儲能智慧化、全方位電廠建置、助攻企業節能、智能運維與安全裝置設備等5大解決方案。

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針對國內太陽能市場，林恬宇指出，今年國內太陽能案場建置量約1.6至1.7GW，較去年2.3至2.5GW建置量大幅縮減，也影響明年市況、「沒有樂觀空間」，這兩年會很辛苦。

因此，友達積極轉向海外擴展市場，林恬宇以中國廠商經常在談的「不出海就出局」作為形容，所謂出海就是往海外市場擴展，友達不只有計畫也有所斬獲。

首先在專利佈局上，友達目前推出的各項智慧光電浪板、電弧保護箱等，除台灣之外，也申請中國、德國、美國專利。林恬宇說，專利在中國是用來防禦的，在德國註冊就等於拿到進入歐洲市場門票，目前友達已經有輕量化、可撓式商品銷往歐洲。

在美國市場則與前三大鋼板浪板廠結盟，且數據顯示，光是華盛頓州在新型建築中就有9成結構設計考慮增加屋頂承重性，這些都是屋頂太陽能未來潛在商機，而友達智慧光電浪板負重不大，更具競爭力。還有部分客戶前往海外設廠，也會找友達幫忙協助其在海外建制屋頂太陽能。

林恬宇說，友達是國內少數具有完整的創能、儲能的能源管理經驗者，並且從純太陽能板製造商到能源市場投資方，近一步可進行完整的能源管理、安全保護。

但友達目前並未有海外建置電廠計畫，林恬宇指出，主要是資本面問題，友達所有太陽能電廠投資都在星耀能源底下，而星耀能源除了友達還有兩個最大股東都是壽險業者，這筆壽險資金只能專款專用投資台灣再生能源，未來會與股東討論是否打開限制，前往海外投資設立電廠。

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