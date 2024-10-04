竹科通過5件投資案 瑞儀光電投資50億元產晶圓級光學元件

瑞儀光電進駐竹科竹南園區，投資50億元產晶圓級光學元件。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會科學園區審議會今通過瑞儀光電竹科分公司、冠亞半導體、台星科竹科分公司、分子尼奧科技、艾琳智農生技等五件投資案進駐竹科，共計核准投資新臺幣79.58億元，其中，以瑞儀光電投資金額50億元最高，主要產品為晶圓級光學元件及相關客製化製程服務。

五件投資案分別是：

一、瑞儀光電竹科分公司（設立於竹南園區），投資金額50億元，主要產品為晶圓級光學元件及相關客製化製程服務。相較傳統光學元件，晶圓級光學元件可將尺寸大幅微縮，且可與半導體製程相容，更加有利後段整合封裝。

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瑞儀光電規劃入區後，全力發展包含奈米級尺度模具、超穎透鏡、生物醫學晶片及晶圓級光學元件客製化製程服務等相關領域應用，盼藉由竹科豐富的產業供應鏈資源，建立完整的晶圓級光學元件研發中心，以提供國內外客戶更全面的光、機、電整合應用服務。

二、冠亞半導體（設立於新竹園區）投資額15億元，主要產品為氮化鎵功率元件相關產品。集團台亞半導體提供磊晶技術，規劃研發進階功率元件及一站式生產技術，提供氮化鎵功率元件包含650V以下與1200V以上規格，適合高壓、高功率、高速、低能耗的使用環境，為目前各式高功率能源系統中的關鍵元件，可應用在快速充電器、電動車、太陽能逆變器等新興應用領域。

冠亞半導體入區後，結合母公司台亞半導體的磊晶技術與研發資源，將能更加有效達成上下游整合，強化國內化合物半導體磊晶及相關高功率元件開發的競爭優勢，並加速氮化鎵長晶、晶圓切片及周邊材料供應鏈等產業聚落進一步完善成型。

三、台星科竹科分公司（設立於新竹園區），投資金額新台幣12.5億元，主要產品為2.5D/3D IC封裝。投資案開發的TSV Reveal和C2W製程技術，屬於目前半導體產業中的關鍵技術，除有助於提高3D積體電路的製造效率，更可顯著提升高階晶片性能及降低成本，進而維持國內半導體產業的競爭優勢。

四、 分子尼奧科技（設立於新竹園區），該案投資金額新台幣2億元，主要產品為奈米壓印微影製程代工服務。奈米壓印微影（Nanoimprint Lithography）是一種製作奈米級結構的製程技術，相較於傳統的光學或電子束微影，奈米壓印微影採用直接壓印的方法，不需要昂貴的光學系統或設備，也不需要複雜的曝光、顯影步驟，能以更低的成本和更大的產能製作出大面積奈米結構。

五、 艾琳智農生技公司（設立於宜蘭園區）

此案投資金額新台幣0.08億元，主要產品為果樹全株循環應用與開發及新農培訓系統開發。公司已成功發展金棗全株利用，運用創新的萃取技術開發金棗萃取物、保健品、精油、護膚品等多元加值產品，本案將金棗果樹全株循環利用結合人工智慧栽培至產業技術培訓服務，鏈結臺灣2050淨零排放策略規劃，提供農事教育訓練規劃及專利萃取技術，有助於地方再生與青農返鄉，以增加農業經濟價值。

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