先進製程是吃電怪獸 標普揭台積電面臨1風險

標普認為，台積電用電需求增加，台灣供電成長幅度有限，恐對其構成風險。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標準普爾發布報告指出，由於極紫外光（EUV）曝光機的先進製程，將比成熟製程消耗更多能源，隨著台積電（2330）加快先進製程晶片的生產，到 2030 年台積電占台灣用電量將近4分之1，約 23.7%，台灣發電容量成長緩慢恐使台積電面臨供電風險。

《WccfTech》報導，標普全球發布「電力供應逐漸成為台積電的信用風險」報告稱，台積電是台灣市值最高的企業，也是台灣主要的電力消耗企業。隨著台積電加速先進製程晶片的生產，其用電量占整體台灣用電量比重攀升。

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報告指出，從 10 奈米推進到 2023 年量產 3 奈米，台積電電力消耗增加一倍多，約 110GW，占台灣整體電力消費量的 4% ，占台灣工業電力消費量 6% 以上。2023 年台積電用電量近 250GW，占整體用電量 8% 和工業用電量近 16%。

標普推估，到 2030 年台積電占台灣用電量可能將近4分之1，即 23.7%。這一推估的假設是 2030 年的晶圓出貨量將比 2023 年增加 90%，使得耗電量將達到 794 GW。即使台積電晶圓出貨成長量最不樂觀的情況，到 2030 年成長 50%，其用電量也將達到 418 GW。

報告認為，台積電用電量還在成長，極紫外光（EUV）曝光機的先進製程（7奈米及以下）也比成熟製程消耗更多能源，但台灣電力供應較為吃緊，供電成長幅度有限，能源成本升高，預期台積電未來可能受供電風險影響。

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