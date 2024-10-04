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新竹產業園區10/8徵才活動 研發工程師薪資上看100K

2024/10/04 19:26

竹北就業中心10月8日（星期二）上午10點到下午2點，將在新竹產業園區服務中心二樓會議室舉辦聯合徵才活動。（竹北就業中心提供）竹北就業中心10月8日（星期二）上午10點到下午2點，將在新竹產業園區服務中心二樓會議室舉辦聯合徵才活動。（竹北就業中心提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心10月8日（星期二）上午10點到下午2點，將在新竹產業園區服務中心2樓會議室舉辦聯合徵才活動，邀集21家廠商共提供760個各類職缺，其中，台灣矽科宏晟招募研發工程師薪資上看100K。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，這場徵才活動，以科技製造業、餐飲業、零售業及其他服務業等4大產業別為主。活動與新竹產業園區服務中心合作辦理，協力服務在地廠商與求職民眾，其中，台灣矽科宏晟招募研發工程師薪資上看100K，恆勁科技招募研發工程師、製程工程師薪資約60K，弘翰科技提供廠務助理工程師及職安衛助理管理師薪資可達50K，另有各類工程師、技術員等多項職缺。

現場設置專人諮詢攤位，提供一對一履歷與面試技巧指導，打造完美求職事前整備計畫，歡迎求職的朋友們把握先機多加運用。可先上活動網站：https://gov.tw/qL4，瀏覽參加廠商及職缺資訊，以加快當日求職速度。徵才地點：新竹縣湖口鄉中華路22號。

陳玉秋進一步表示，為促進青年及失待業民眾加速投入職場，勞動部啟動「投資青年就業方案第二期」等就業措施，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，讓青年就自己的專長及興趣找到心中理想工作，有意者可洽桃竹苗地區各就業中心或至台灣就業通網站（ https://www.taiwanjobs.gov.tw/ ）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（ thmr.wda.gov.tw ），另可於上班時間撥打免付費客服專線 0800-777-888，或竹北就業中心（03）5542564。

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