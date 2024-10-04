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慧洋前3季每股獲利6.4元 樂觀看Q4運價表現

2024/10/04 18:19

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）9月合併營收為17.72億元，年增35.80%營業利益為6.44億元，稅前盈餘7.11億元，自結每股稅前盈餘為0.95元；累計前三季營收為157.1億元，年增29.84%，營業利益為55.16億元，稅前盈餘為47.8億元，自結每股稅前盈餘達6.4元。

慧洋表示，在全球貿易市況方面，中國政府為振興國內經濟，接連推動總額2兆元人民幣的財政刺激措施，可望推升原物料進口需求，再加上9月份開始進入北美穀物運輸旺季，慧洋樂觀第四季運價走揚。

慧洋9月份處分3.7046萬噸輕便型一艘，認列處分利益約900萬美元，而另一艘已公告處分的船船舶，預計於今年底前交船認列，慧洋指出，受到環保法規上路與全球貿易需求持續增加，以及新造船造價偏高、交期較長等因素影響，二手船舶交易市場活絡，慧洋將依市場行情適時處分老舊船舶，並維持船隊運力在最佳狀態。

慧洋指出，今年以來全球區域衝突不斷，使得船舶必須繞道而行，造成船舶周轉率下降，且今年全球散裝船舶增加量預期將低於過去4年平均3%水準，運力缺口可望使散裝運價維持在高檔水準。

另外，慧洋指出，歐盟今年度開始對海運業徵收碳稅（EU ETS），大部分情況下費用雖由租方負擔，碳稅成本亦可轉嫁至運費，但仍將積極佈局節能船隊，其中原定2026年第一季才會交付的2艘節能新船，已確定可提前於2025下半年交付，為營運成長再添薪火。

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