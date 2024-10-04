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新台幣重貶1.26角 收31.963元

2024/10/04 18:17

新台幣重貶1.26角。（記者陳梅英攝）新台幣重貶1.26角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯在連續兩天颱風假後重新開市即遭遇國際股匯動盪走勢，台股開低走低收小黑，新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾2角，跌破32元整數大關，尾盤跌勢收斂，最後收在31.963元、貶值1.26角，匯價連2黑、為一週低點，並爆出26.155億美元大量。

台股今天跌87.68點，收在22302.71點，三大法人合計賣超230.16億元。其中，外資賣超223.18億元。

外資本週3個交易日都呈現賣超，加上聯準會主席鮑爾出面放話不急著大幅降息，使美元走強，台幣本週重貶2.75角或0.86%，週線結束連2紅轉黑。

央行外匯局局長蔡烱民表示，雖然這兩天中東局勢再度緊張，不過台幣今日重挫應該是反應國際匯市走勢，台灣放假這兩天，美元走強、主要非美貨幣皆走貶，台幣「3天只做1天交易」，今日貶幅就會相對大一些。

匯銀主管表示，本週以來市場反應鮑爾談話，美元獲得強勁支撐，美國供應管理協會 （ISM）週四公布9 月非製造業指數報54.9，創下1年半新高，也顯示美國經濟仍然強勁，加上以色列再度對黎巴嫩真主黨發動攻擊，使美元一度升破102，目前市場關注今晚美國即將發佈的就業報告，此為聯準會決策重要指標之一，目前市場預估9月失業率大致持平在4.2%。

根據央行公布下午四點匯價，從10月1日至10月4日以來，美元指數上漲0.88%、韓元重貶1.79%、日圓大貶1.46%、新幣貶0.79%、台幣今日恢復交易跟進貶值0.39%。

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