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台彩首款結合必勝客刮刮樂 張張享外帶金喜價

2024/10/04 18:01

台彩推出首款結合必勝客比薩為獎項的新款刮刮樂「必勝派對」。（台彩提供）台彩推出首款結合必勝客比薩為獎項的新款刮刮樂「必勝派對」。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司推出首款結合必勝客比薩為獎項的新款刮刮樂「必勝派對」，提供民眾刮獎金、吃比薩的雙重樂趣，「必勝派對」每張售價200元、頭獎200萬元，二獎規劃「5萬元＋12個必勝客大比薩」的創新獎項；且明年8月31日前憑「必勝派對」至全國必勝客，可享外帶2個9吋鬆厚小比薩金喜價269元優惠。

台彩10月2日推出首款結合必勝客比薩為獎項的刮刮樂「必勝派對」，將具有歡樂象徵的美味比薩與現金搭配，規劃「5萬元＋12個必勝客大比薩」獎項，刮中「比薩符號」除可領取5萬元現金獎項外，還可再兌領12張必勝客13吋大比薩兌換卡，每張兌換卡可兌換一個13吋大比薩。

此外，2025年8月31日前，憑「必勝派對」至全國必勝客實體通路，即可以金喜價269元外帶2個9吋鬆厚小比薩，等於每張「必勝派對」都是必勝客的優惠券。「必勝派對」每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，「5萬元＋12個必勝客大比薩」獎項多達100個，總中獎率34%。

台彩同步推出萬聖節主題刮刮樂「萬勝大吉」，每張售價100元，票面上飛躍夜空的女巫與俏皮可愛的南瓜，呈現只要刮就不搗蛋的萬聖節趣味，頭獎50萬元，總中獎率30.11%。台彩表示，2款新品總獎項超過359萬個，總獎金逾10.3億元。

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