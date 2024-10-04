晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台虹攜手日本TAZMO 進軍半導體先進封裝

2024/10/04 17:50

台虹與日本半導體設備商TAZMO株式會社正式簽署「台日半導體合作備忘錄」（翻攝台虹官網）台虹與日本半導體設備商TAZMO株式會社正式簽署「台日半導體合作備忘錄」（翻攝台虹官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕軟性銅箔基板大廠台虹（8039）與日本半導體設備商TAZMO株式會社正式簽署「台日半導體合作備忘錄」，台虹董事長孫達汶表示，台虹與TAZMO締結「台日半導體產業合作聯盟」，一同進軍半導體先進封裝領域，在新品與新領域發展下，樂觀看待明年成長。

台虹與TAZMO合組「台日半導體產業合作聯盟」，聯盟名稱以TAZMO與台虹TAIFLEX英文名稱，取其字首命名為T&T聯盟，展現日本設備廠與台灣先進材料廠透過聯盟合作，整合彼此資源以強化供應鏈服務的企圖心。

台虹指出，T&T聯盟所服務的目標客戶涵蓋國內晶圓代工及晶圓封裝等一線大廠，透過日本原廠技術支援及國內即時服務能力，擴大聯盟對客戶的產品及服務項目。正處國際半導體大廠擴大赴日投資之際，T&T聯盟之成立代表台日半導體上下游供應鏈的緊密合作將持續深化，加速提供客戶所需的產品與服務，相信在台日企業的優勢互補下， 將能展現強大的競爭優勢，站穩國際半導體領先位置。

TAZMO為日本頂尖半導體設備供應商，其產品被國內外主要半導體廠商廣泛採用，台虹為全球軟性印刷電路板材料領導供應商，在全球軟板材料市佔第一，近年投入半導體先進封裝材料研發，成立子公司台虹應用材料專注於半導體客戶服務，現產品已成功打入國內外先進封裝供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財