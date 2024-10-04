晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣人壽董事會改選 許舒博接任董事長

2024/10/04 17:29

台灣人壽4日召開董事會，推舉副董事長許舒博接任董事長。（業者提供）台灣人壽4日召開董事會，推舉副董事長許舒博接任董事長。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）子公司台灣人壽今（4）日召開董事會，原董事長鄭泰克任期屆滿，全體董事一致推舉副董事長許舒博接任董事長，帶領台灣人壽持續壯大版圖。

中信金指出，原任董事長鄭泰克服務中國信託逾48年，歷任中國信託資融董事長、中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為集團建置風險管理系統、優化風控效能，2022年接掌台灣人壽董事長。

在鄭泰克帶領下，台灣人壽不但度過防疫保單風暴，2023年銀保通路初年度保費居業界第2；2024年上半年合併稅後淨利較前一年同期成長155%，股東權益報酬率（ROE）達17.16%，總資產規模更達2.3兆元，持續為客戶、員工及股東創造價值。

新任董事長許舒博現為全國商業總會理事長，於台灣人壽服務逾10年，合併前為原台灣人壽董事長，2016年台灣人壽納入中國信託集團版圖後，許舒博擔任副董事長至今，協助三屆董事長推動政策；對外曾任6年壽險公會理事長、連任2屆中華民國全國商業總會理事長。

中信金表示，許舒博以其豐富金融保險專業及厚實的政商人脈，搭起保險業、產業與政府的溝通橋樑，同時協助主管機關推動保險改革、促進國家整體經濟發展，期許許舒博未來持續帶領台灣人壽創新業務發展、精進公司治理，達成華人地區保險服務的第一品牌。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財