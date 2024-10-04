台灣人壽董事會改選 許舒博接任董事長

台灣人壽4日召開董事會，推舉副董事長許舒博接任董事長。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）子公司台灣人壽今（4）日召開董事會，原董事長鄭泰克任期屆滿，全體董事一致推舉副董事長許舒博接任董事長，帶領台灣人壽持續壯大版圖。

中信金指出，原任董事長鄭泰克服務中國信託逾48年，歷任中國信託資融董事長、中信金控代理總經理、中信金控風險長及授信長、中信銀行全球風險總管理處總處長等職，為集團建置風險管理系統、優化風控效能，2022年接掌台灣人壽董事長。

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在鄭泰克帶領下，台灣人壽不但度過防疫保單風暴，2023年銀保通路初年度保費居業界第2；2024年上半年合併稅後淨利較前一年同期成長155%，股東權益報酬率（ROE）達17.16%，總資產規模更達2.3兆元，持續為客戶、員工及股東創造價值。

新任董事長許舒博現為全國商業總會理事長，於台灣人壽服務逾10年，合併前為原台灣人壽董事長，2016年台灣人壽納入中國信託集團版圖後，許舒博擔任副董事長至今，協助三屆董事長推動政策；對外曾任6年壽險公會理事長、連任2屆中華民國全國商業總會理事長。

中信金表示，許舒博以其豐富金融保險專業及厚實的政商人脈，搭起保險業、產業與政府的溝通橋樑，同時協助主管機關推動保險改革、促進國家整體經濟發展，期許許舒博未來持續帶領台灣人壽創新業務發展、精進公司治理，達成華人地區保險服務的第一品牌。

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