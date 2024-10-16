LTN經濟通》拒用輝達？中國的任性與哀愁

近日市場傳出，北京正在擴大對中國企業的施壓，要求中企不要買輝達的產品，改買本土AI晶片。（路透資料照）

中國官方暗示 不要買輝達晶片

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京正在擴大對中國企業的施壓，要求中企購買本土生產的AI（人工智慧）晶片，而不是輝達（NVIDIA）的產品，這是中國擴大國內半導體產業和應對美國制裁做出的一大努力。

知情人士透露，中國監管機構一直勸阻企業不要購買輝達的H20晶片，這款晶片用於開發、運行AI模型。知情人士提到，這項政策採取的是「指引」的形式，而不是直接全面頒布禁令，因為北京不希望限制自家的AI新創公司發展，同時也避免與美國的緊張關係進一步升級。

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據表示，此舉旨在協助中國本土AI晶片製造商獲得更多的市佔，同時讓中國科技公司對於美國可能採取的潛在額外限制做好準備。

過去幾個月以來，包括中國工信部在內的幾個監管機構都發佈了「窗口指導」，建議企業減少使用輝達產品，這項通知旨在鼓勵企業依賴華為和寒武紀科技等本土供應商。另名人士則稱，北京也透過當地貿易團體放大了這項訊息。

由於美國對晶片技術祭出口管制，中國正在加速推動本土半導體產業。（美聯社資料照）

中國計畫用華為晶片 取代輝達H20

由於美國對晶片技術祭出口管制，中國正在加速推動本土半導體產業，專家認為，美國對先進晶片的貿易限制下，中國的AI（人工智慧）發展正在放緩，可能導致兩國之間的差距進一步擴大。儘管輝達H20晶片需求強勁，但貿易限制正在減緩中國改進大型語言模型的能力。分析師指出，就算中美之間的差距未擴大，也不會縮小。

專家表示，H20晶片運算能力低於輝達出售給美國科技公司的晶片，使得中企開始轉向華為的昇騰（Ascend）系列晶片，作為長期解決方案，中企的支持也將協助華為改善自家晶片。然而，中國是否有足夠的先進7奈米製程產能來滿足長期需求仍是一大問號。

美國官員則提到，華為去年發表的智慧手機Mate 60 Pro則搭載另一款麒麟9000s晶片，這款晶片採用7奈米製程技術，但先進程度不如美國正在研發的晶片。

H20晶片運算能力低於輝達出售給美國科技公司的晶片，使得中企開始轉而購買華為晶片。（彭博資料照）

中國口嫌體正直 今年估買100萬顆H20

中國客戶最初對輝達特供版晶片H20並不熱情，因為他們無法確定這款晶片性能是否會比華為的最新產品好得多。然而，知情人士表示，在H20測試出現好的結果，加上輝達降價競爭後，一些客戶增加了H20的訂單。

SemiAnalysis在7月預估，輝達2024年將在中國銷售超過100萬顆H20晶片，總價值約120億美元（約新台幣3841.2億元），銷售數量幾乎是華為910B晶片預計銷量的2倍。

然而，近期市場卻傳出，輝達為了因應美國出口管制政策，現在一些中國廠商已經無法下單H20晶片。產業人士向中媒透露，輝達從8月開始就不接H20訂單，並沒有明文通知；另名AI產業人士也提到，近期確實存在輝達不接部份廠商H20訂單的情況。

知情人士指出，市場上一直有H20將停賣的消息，輝達方面還在爭取，但同時也有多家廠商反應，近期仍有大批H20晶片到貨，今年內到貨已超過全年約40萬顆的出貨預期。

華為加速推出先進晶片，然而，生產延宕和製程良率仍是一大問題。（彭博資料照）

美國老神在在 華為晶片與輝達差距仍大

《華爾街日報》在8月報導指出，華為即將推出新AI晶片，克服美國制裁，並挑戰競爭對手輝達。知情人士透露，中國網路公司和電信營運商已開始測試華為最新的昇騰910C，知情人士表示，華為告訴潛在客戶，這款晶片可以媲美輝達去年推出的H100晶片。

知情人士指出，儘管如此，華為目前的晶片仍存在生產延宕的問題。除此之外，還面臨美國進一步祭出限制的前景。

據報，包括短影音平台TikTok母公司字節跳動、搜尋引擎龍頭百度和國有電信營運商中國移動在內的公司，已使用910C晶片進行初步討論。知情人士稱，華為與潛在客戶的初步談判表明，訂單可能超過7萬顆晶片，總價值約20億美元（約新台幣640.2億元）。

喬治城大學（Georgetown University）的庫拉那（Anil Khurana）認為，雖然A910系列與輝達的H100競爭，但性能差距仍非常大，而定價和產量可能會是關鍵。業界人士也提到，華為想要取代進口受阻的輝達晶片，要如何提升製程良率是一大問題。

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