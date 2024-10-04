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民生電價不漲、產業漲 蔡明忠：政府勇敢面對是很好的事

2024/10/04 16:30

富邦集團董事長蔡明忠今談到電價調整，稱許政府勇敢面對是很好的事情。（記者吳欣恬攝）富邦集團董事長蔡明忠今談到電價調整，稱許政府勇敢面對是很好的事情。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新電價將於10月16日上路，民生住宅、民生內需產業「全數凍漲」，產業電價平均漲12.5%，半導體及資料中心調升14%，引發工商界反彈。富邦集團董事長蔡明忠今談到電價，稱許政府勇敢面對是很好的事情，大家應該要體諒，每個人都要想想如何節電、節能，政府也應該加強對於永續概念的教育。

蔡明忠今出席蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，在受訪時提到，台灣電價結構過去長期都這個樣子，這幾年政府比較有勇氣來調整電價，因為累積太久沒有調，所以大家一時之間有不適應的問題。他認為，政府能夠勇敢面對現在電力的問題，是很好的事情。

蔡明忠進一步表示，大家應該要體諒，地球暖化是全人類共同面臨的挑戰，大家要想的不是電價漲了，口袋荷包會縮水，而是每個人都應該想想看如何節電節能。

蔡明忠說，能夠省下1度電，相信對台灣、對這個世界都會有幫忙。他覺得政府需要做得多一點，關於全民永續概念的教育，如何自己節電、自己發電變成一個全民社會運動，如此一來，電力長期都不會是個問題。

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