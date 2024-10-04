航運股遇「黑色星期五」大屠殺！投信獨寵這檔 狂掃1.2萬張居榜首

航運股遇「黑色星期五」大屠殺！投信獨寵長榮航，狂掃1.2萬張居榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（4日）在三大法人賣超230億元下，指數下跌87點，陷22300點保衛戰，而航運股則成為頭號獵殺標的，在投資人瘋狂殺出下，航運指數重挫近7%，類股一片慘綠，不過，長榮航則在投信力挺，狂買1.2萬張，股價跌勢相對華航與貨櫃三雄輕微，終場跌5.56%，收35.7元，力守半年線，成交量9.04萬張。

週五雖然三大法人賣超230億元，不過，投信則力挺台股，買超34.88億元，銀彈主要集中在金融股，前10大買超中，金融佔了4檔，不過，買超最多並不是金融，而是今天殺盤重心航運股，投信趁長榮航股價大跌，進場低接，大買1.2萬張，居買超之冠。

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投信週五買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬2095張、中信金（2891）1萬708張、聯電（2303）7243張、國票金（2889）5843張、鴻海（2317）4001張、統一（1216）3535張、玉山金（2884）2409張、日月光投控（3711）2155張、遠東新（1402）1756張、京城銀（2809）1740張。

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