晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

航運股遇「黑色星期五」大屠殺！投信獨寵這檔 狂掃1.2萬張居榜首

2024/10/04 16:08

航運股遇「黑色星期五」大屠殺！投信獨寵長榮航，狂掃1.2萬張居榜首（資料照）航運股遇「黑色星期五」大屠殺！投信獨寵長榮航，狂掃1.2萬張居榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（4日）在三大法人賣超230億元下，指數下跌87點，陷22300點保衛戰，而航運股則成為頭號獵殺標的，在投資人瘋狂殺出下，航運指數重挫近7%，類股一片慘綠，不過，長榮航則在投信力挺，狂買1.2萬張，股價跌勢相對華航與貨櫃三雄輕微，終場跌5.56%，收35.7元，力守半年線，成交量9.04萬張。

週五雖然三大法人賣超230億元，不過，投信則力挺台股，買超34.88億元，銀彈主要集中在金融股，前10大買超中，金融佔了4檔，不過，買超最多並不是金融，而是今天殺盤重心航運股，投信趁長榮航股價大跌，進場低接，大買1.2萬張，居買超之冠。

投信週五買超前10大個股，依序為長榮航（2618）1萬2095張、中信金（2891）1萬708張、聯電（2303）7243張、國票金（2889）5843張、鴻海（2317）4001張、統一（1216）3535張、玉山金（2884）2409張、日月光投控（3711）2155張、遠東新（1402）1756張、京城銀（2809）1740張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財