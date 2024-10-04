名師解盤》蔡明翰：季線有撐 震盪拉回是布局時機

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

近期全球股市維持震盪整理觀望格局，主要等待今晚即將公布的美國非農就業數據，在颱風假期間，台積電ADR呈現走揚走勢，使今天台股小幅開高，但上檔仍有一定壓力，因此開高走低，終場加權指數小跌87點，收22302點，成交量能因颱風假，今天明顯回升，到4000億之上，指數季線有下檔支撐，但來到上方5日線就有壓力，目前維持在季線和5日線間，狹幅震盪整理，最主要就是全球正等待非農就業，原因是前2個月這數字不如預期，分別在8月初、9月初全球股市都有比較明顯拉回。

8月初非農就業意外爆冷，導致全球股市大幅重挫，9月初非農就業開始回升，但還是不如預期，出現打第二隻腳，如果這次能持續改善，並符合市場預期，那就可以認為，擔憂美國經濟大幅衰退的機率將大幅降低，未來走勢有機會多頭格局，但出來還不如預期的話，也許會有拉回現象，但失業率不要再創4.3%新高，短線即使震盪拉回，都是很好布局機會。

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但比較重要的關鍵點，還是要看到全球局勢狀況，除中東政局不穩，關鍵還是要回到美國總統大選。

目前伊朗、以色列對全球經濟面衝擊還是相對有限，市場比較擔心的是，中東動盪會導致油價大漲，通膨可能回升，雖然油價有走揚，但重點是美國CPI等物價指數，還是在低檔位階，因此短線油價出現反彈，對於通膨壓力並不大，中東戰火對全球經濟面或股市衝擊，還是相對有限。

美國總統大選將在11月5日舉行，就之前經驗，在選前1個月，美股上檔有一定壓力，雖然不代表美股會因此大幅拉回，但表現仍會受到一定壓力，就過去經驗，選舉落幕之後，無論執政或在野黨勝選，後續都會維持多頭格局，11月來說，雖然指數上檔具有一定壓力，但震盪拉回反而是很好布局機會，只要在近期市場相對比較保守、悲觀時候，能夠有所拉回，建議投資人還是可以分批逢低布局，大選議題慢慢消失後，年底進入作夢行情，股市仍有另一波多頭行情機會。

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