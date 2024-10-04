勞部最新職場性騷擾統計 上半年通報543件「敵意性騷」最嚴重

「性別平等工作法」今年3月正式施行，勞動部發布最新職場性騷擾統計。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕「性別平等工作法」今年3月正式施行，勞動部建置「職場性騷擾案件通報系統」，統計今年上半年3至6月的申訴統計，共有543件，其中134件為公務機關、非公務機關409件。根據調查結果，約6成（333件）性騷擾成立，主要為「敵意式性騷擾」，對被害者採「肢體行為」及「口語」騷擾。

根據新修訂的「性別平等工作法」，處理雇主與受僱者之間的關係，明定雇主應採取適當措施，防治性騷擾發生，雇主在知悉發生性騷擾情形時，應依據法規，採取立即有效的糾正及補救措施，並應通知地方主管機關；若勞工向雇主申訴後，不服調查或懲戒結果，或是特殊情形，得逕向地方主管機關提起申訴。

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根據今年3至6月的通報案件統計，申訴件數共543件其中公務機關134件，非公務機關409件。按調查結果顯示，共333件成立性騷擾，130件不成立。而雇主對於成立案件的加害者，懲處方式大多為「記申誡」並加強教育訓練，其次為「記大過」、「記小過」，最重則是「解僱」。

分析通報申訴案件的申訴人，仍以女性居多，年齡以25至44歲的比例最高，其次為18至24歲。申訴類型以敵意式性騷擾較多，與加害人關係則多為非權勢；遭受性騷擾形式主要為「肢體行為」及「口語」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，若對比「性別平等工作法」修法實施前，2023年雇主因未盡申訴管道規範、性騷擾發生後沒有立即採取有效補救措施等因素，遭罰鍰總金額達3300萬元，但今年1至6月的500多件通報案件，僅有罰鍰239萬元，且部分還是去年的舊案，推估是在性平法修法後，積極宣導，雇主多已依法建立申訴管道、處理機制，遇到性騷擾申訴也積極處理，因此遭罰案件明顯減少。

不過，仍有部分被騷擾勞工，對雇主的處理結果並不滿意，因此進一步至勞工局申訴，由地方主管機關進行調查，統計數量約有百件。

勞動部提醒，雇主及受僱者都應留意職場人際界線，藉故觸碰對方身體、自以為幽默開黃腔，或以開玩笑的態度評論對方身體特徵等，皆可能構成性騷擾。依法，雇主在知悉職場性騷擾發生時，應採取立即有效之糾正及補救措施，接獲被害人申訴後，應儘速通知地方主管機關；調查結案後也應該通知處理情形。雇主可透過勞動部職場性騷擾案件通報系統（https://shwn.mol.gov.tw/personal）辦理。

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