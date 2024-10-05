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事關生死！ 韓媒：三星全速推進2奈米以下晶片量產

2024/10/05 07:35

經歷太多不利因素後，三星改攻2奈米以下製程技術。（路透）經歷太多不利因素後，三星改攻2奈米以下製程技術。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體BusinessKorea報導，業界消息來源透露，三星晶圓代工部門正為量產2奈米製程晶片，加緊建立產線。三星為了成立1條2奈米產線，其華城廠S3代工線已引進許多設備，希望明年第1季達成每月量產7000片晶圓的目標。

報導指出，明年第2季開始，三星還計畫在平澤2廠S5裝置1條1.4奈米製程產線，每月產能約2000至3000片晶圓。S3其餘的3奈米產線計畫在明年底完全轉換成2奈米產線。

報導說，相關行動是三星推進技術路線圖的廣泛戰略之一，希望透過明年量產2奈米製程、2027年量產1.4奈米製程晶片，迎頭趕上對手台積電。

三星美國德州泰勒廠原訂今年底前投產，據悉該廠的設備裝置已延至2026年之後，該推延突顯三星代工廠面臨的挑戰，包括在最先進製程上的良率不佳，以及爭取客戶遇到困難。三星3奈米製程的生產率尚未達到足以量產的水準，導致可靠性的問題。

報導指出，三星電子系統LSI部門的下一代Exynos晶片「Tethys」將進行測試，評估相關測試或許也涵蓋高通、日本Preferred Networks（PFN）與影像處理器開發商安霸（Ambarella）的晶片。

一名業界人士強調這些進展的重要性，他說，「隨著3奈米Exynos延後等許多不利因素，確保2奈米製程的進展對三星代工而言，已成為攸關生死的大事」。

報導說，半導體產業的競爭格局，特別是與台積電的競爭，突顯三星代工部門投資2奈米以下製程技術的急迫性。三星快速推進高階技術的另一個原因也在於提高良率，並保住高通、PFN與安霸等關鍵客戶。

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