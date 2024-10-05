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股價2個月跌3成 韓媒嘆三星晶圓代工面臨生死存亡關頭

2024/10/05 07:40

三星電子高階製程面臨良率欠佳問題。（示意圖，美聯社）三星電子高階製程面臨良率欠佳問題。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子近期與英特爾一樣面臨諸多逆風，尤其是良率欠佳問題始終無法顯著改善，股價近2個月重挫3成。韓媒也對三星電子的未來深感擔憂，直言三星晶圓代工事業「Samsung Foundry」已到生死存亡關頭，一切取決於 2 奈米及以下的製程能否順利量產。

綜合《朝鮮日報》及《BusinessKorea》報導，儘管南韓9月半導體出口創下136億美元的歷史最高紀錄，三星電子股價卻欲振乏力，過去兩個多月下跌30%，反映了股市對三星電子的未來傾向悲觀。

報導提及，全球投資銀行的報告將三星電子的目標價下調近一半，又傳出三星電子海外裁員的消息，三星電子是否正確應對AI革命等急劇變化的經濟環境備受質疑，衝擊三星股價走勢。

值得一提的是，在AI狂潮中，三星電子在高頻寬記憶體（HBM）的開發方面仍落後於SK海力士，失去主導權，且三星未能迅速挽回頹勢。在代工部分，台積電與三星電子市佔率擴大至50個百分點以上，尤其三星的良率遭遇難關，預計今年會出現數兆韓元的虧損，不僅如此，三星在高階智慧型手機市場的地位也呈現下滑。

一名業界人士強調，鑒於3奈米Exynos處理器遞延推出等利空消息，對三星代工業務而言，鞏固好2奈米製程已成了生死攸關的大事。部分業內人士則認為，三星應該剝離代工部門，以克服當前挑戰。

為了解決危機，目前三星華城廠的S3晶圓代工線持續引進各種設備，預定2025年第一季底前，安裝好一條2奈米生產線，月產能7千片；三星也計劃在平澤2廠的S5安裝一條1.4奈米生產線，月產能約2千至3千片；S3剩餘的3奈米生產線將在明年底前全部轉成2奈米。這麼做是為了推進三星的技術路線圖，盼能趕上台積電。

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