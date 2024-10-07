LTN經濟通》中國救市下猛藥 暴漲股市的背後？

《華爾街日報》指出，雖然中國政府推出挽救經濟的「組合拳」，但在經濟真正復甦之前還有很多工作要做。（示意圖，美聯社資料照）

中國房地產崩盤 拖累經濟全面崩潰

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟近幾年不斷加速倒車，外媒指出，中國經濟成長、生產或貿易已經不如往昔，甚至出現通縮現象，對背負巨額債務的中國來說是個特別危險的訊號。

中國的房價在過去20年飆漲了10倍，房地產業曾是中國經濟的支柱，但隨著開發商們在巨額債務下崩盤，新房銷售驟降，消費者對樓市的信心快速喪失。該行業的衰退不僅仍在持續，而且還在加速。

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而房地產崩盤，連帶著中國經濟全面崩潰，中國經濟陷入低迷狀態，A股「綠油油」已好一段日子、失業問題日益嚴峻。

房地產業是中國經濟的支柱，房產業榮枯代著中國經濟。（彭博資料照）

5月「史詩級救市」 房價依然低迷

而為了拯救低迷的中國經濟，過去半年，中國央行不斷降息，政府雖說沒通縮，但救市動作卻不斷，推出一些措施，試圖將房地產、股市、國家經濟拉起來，但推出的政策似乎沒有效果。

今年3月，為刺激消費，國務院公布大規模「舊換新」方案，鼓勵民眾、企業採購新家電與設備；接著5月，中國推出「517房市新政」，被《BBC》稱為「歷史性」刺激：3箭齊發。譬如砸3000億人民幣（約1.3兆台幣）收購過剩住宅，被市場喻為「史詩級救市」。

但效果如何？今年8月，中國多項經濟數據低於市場預期，8月份社會消費品零售額和工業生產額低於市場預期，失業率為5.3%，1至8月平均失業率為5.2%。

此外，最重要的房地產市場依然疲軟不振。新房價格年減5.3％，較7月的年減4.9％跌速加劇，並創2015年5月以來最快降速，月減0.7％，是連續第14個月下滑，顯示出市場信心嚴重不足。

拯救中國低迷經濟，政府不斷推出政策。（示意圖，法新社資料照）

中國出組合拳 向市場大量釋金

北京1名知名學者表示：「政策來的太慢了。」面對8月的數據，投資銀行花旗、高盛等，調降中國今年經濟成長目標至4.7%，似乎等於不認同中國今年宣示的GDP成長目標「5%左右」。

低迷許久的中國股市，中國國慶假期前最後1個交易日，也就是9月30日，竟突然迎來爆炸性上漲，歷史性的創造了多項新紀錄，包括開盤35分鐘成交量突破人民幣1兆元，創歷史最快兆元交易額紀錄；滬深成交額單日突破人民幣2.59兆元，創歷史新高；深證成指單日上漲10.67%，5日累計上漲30.26%，創下紀錄。

中國股市暴漲原因為何？原來是在前1週的9月24日，中國人民銀行宣布降準、降息，預估可向金融市場釋出資金約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），並降低存量房貸利率和統一房貸最低首付（自備款）比例，設立新的工具支持股市等。政策指向了3個目標：穩增長、穩房價、穩股市，中國國家主席習近平更表態「要努力提振資本市場」。

雖然受到消息激勵，中國股市在24日上午9點宣布後兩個小時迎來股市的暴漲，推動了中國滬深300指數連9天上漲，累計漲幅超過25%，週一（9月30日）漲幅超過8%，創16年來最大單日漲幅，上證綜合指數週一也大漲超過8%，但專家及市場反應卻呈現兩極化。

9月30日，中國股市突然迎爆炸性成長，歷史性的創造了多項新紀錄。（彭博資料照）

若無財政支持 中國恐難扭轉蕭條局面

《BBC》報導，民眾們對新措施表示歡迎，在中國1金融公司工作的胡先生表示：「我覺得今天的政策還是超預期的，但它能不能促進消費，還是要看對就業改善的情況，以及老百姓對未來的1個預期。」

專家認為，現在高興為時過早，因為這些措施並不能解中國長期以來的結構性問題，如青年失業率爆炸性成長、消費幾乎崩潰、房地產市場陷入與美國和西班牙曾經歷的危機。

凱投宏觀中國經濟研究主管普里查德（Julian Evans-Pritchard）則表示，中國採取積極行動救經濟，是朝正確方向跨出的1步，但如果沒有後續更大的財政支持，恐不足以扭轉局面。

他指出，若想讓經濟出現持久復甦，北京當局須祭出更大措施因應房市低迷，並採取行動促進消費。

中國經濟近幾年低迷。（美聯社資料照）

摩根士丹利認 中國措施是救市猛藥

麥格理資本（Macquarie Capital）中國股票策略主管Eugene Hsiao表示，若中國政府的刺激措施沒能達到預期，那股市的漲勢可能就會「脫軌」。

彭博指出，措施猶如給停滯的中國經濟注入1劑「強心針」，但效果能維持多久仍有待觀察。

《華爾街日報》指出，雖然中國政府推出挽救經濟的「組合拳」，但在經濟真正復甦之前還有很多工作要做，報導更援引經濟學專家的觀點指出，若沒有更大力度的財政刺激，中國當前的措施可能不足以推動經濟持久復甦。

摩根士丹利分析師王瀅表示，儘管這些措施「絕對是積極的」，但關鍵在於落實。而更重要的是，中國的「救市猛藥」否真的扭轉國家經濟一蹶不振的情況，投資者、企業家買單與否，這才是關鍵。

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