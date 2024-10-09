LTN經濟通》台灣獨角獸 在美股快速殞落？

Gogoro曾集獨角獸、台灣之光美譽於一身，Gogoro機車在台灣大街小巷都可見到。（彭博）

Gogoro透過SPAC 2022年在美國上市

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾集獨角獸、台灣之光美譽於一身的Gogoro，在2022年於美國借殼上市後，股價一度飆上每股17.59美元高點、總市值來到38億美元，但之後面臨持續虧損跟機車銷售量下滑等問題，導致現今股價每股已不到1美元，淪為「低價水餃股」，面臨下市危機。

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然而，2024年9月，市場卻再傳出，Gogoro疑似「洗產地」詐領補助，此事件也讓有「機車界賈伯斯」之稱的創辦人陸學森宣布辭職，大股東尹衍樑也親自出手，由潤泰集團正式進入Gogoro經營團隊。雖然事後經濟部與Gogoro澄清是文作作業疏失，但對公司形象已大傷。

所謂獨角獸（Unicorn）是指成立不到10年，但市值有10億美元以上，又未在股票市場上市的科技新創公司。

台灣是科技之島、曾是創投大國，但受限市場規模小以及政府獎勵政策措施調整，台灣獨角獸擴展規模與募資能力受到限制，為了追求更好的發展機會，多家獨角獸選擇赴海外掛牌。

Gogoro的營運模式從電動機車產線到充電站佈建，都需龐大資本支出，但台灣的資本市場對科技新創公司的態度趨向保守，加上公司未能轉虧為盈，在台灣掛牌上市恐難得到較高的本益比。

美國股權設計機制較台灣有彈性，雙層股權結構的設計能讓經營團隊在保有足夠的控制權下，募集更多資金。因此， Gogoro選擇借殼、透過SPAC在美國上市，將有望解決積極拓展海外市場的急迫資金需求。

迄今最大的SPAC破產案，就是共享工作空間企業WeWork。（美聯）

2023年以來 SPAC湧現21家失敗個案

過去幾年美國股市火熱，許多企業的資本規模本距離IPO還差一點，又不想錯過黃金上市時期，於是採用SPAC「特殊目的收購公司」快速上市。簡單來說，SPAC就是一個只有現金、沒有業務的「乾淨殼」，而Gogoro也採取此套模式，在美國那斯達克（Nasdaq）SPAC上市。

但新概念才紅沒幾年，泡沫就破裂了。在SPAC上市公司整體表現非常差，股價悉數暴跌，基本上是全線潰敗。迄今最大的SPAC破產案，就是共享工作空間企業WeWork，這家公司在2021年上市，市值一度高達94億美元。

據彭博統計顯示，2023年至少有21家之前與SPAC合併的美國上市公司破產，若按最高峰的市值估算，損失已經超過460億美元，當中不乏知名企業，涉及行業由室內農場到火箭發射公司，範圍十分廣泛。

投資研究軟件公司Hudson Labs分析顯示，2023年提交年報的SPAC企業中，近44%發出「持續經營憂慮」（going-concern）預警，代表核數師對這些公司在未來12個月繼續營運的能力存在重大疑慮，比率遠多於非SPAC企業的約22%。

《彭博》去年曾估算，今年約有140家SPAC企業需要增資以維持營運；這意味著，若所需的資金沒有到位，這些企業恐將面臨破產。

Gogoro的經營團隊，幾乎在9月陸續離職。圖為Gogoro創辦人陸學森。（資料照）

缺有效力獲利經營模式 財務破洞越來越大

2022年電動機車大廠Gogoro與Poema Global股東通過雙方的業務合併，於2022年4月5日在那斯達克交易所，以股票代碼「GGR」掛牌，上市首日價格達到每股14.02美元，到2024年10月8日，股價僅剩0.66687美元。

Gogoro在掛牌盤前，市值曾一度高達22億美元，現今因股價暴跌，市值也縮水只剩下1億多美元。除股價大跌外，Gogoro的經營團隊陸續離職，包括產品長、稽核長、利潤長也相繼離職，最後連創辦人也辭去董事長暨執行長職務。

根據報導，Gogoro從成立至今營運現金流始終為負，2023年底帳面累積4.26億美元虧損。業內人士指出，Gogoro營收成長已停滯多年，始終無法找到有效獲利模式，導致過去五年大虧超過台幣百億元。

今年8月15日，Gogoro發布了第二季財報並公布展望，對於2024年的營收指引未達市場預期，公司預測全年營收為3.2至3.45億美元，再次低於華爾街預估的3.86億美元。

Gogoro電動機車的關鍵缺點，換電站不足，讓其行業發展成長面臨困境。 （資料照）

難以突破的電動車產業困境

為了推廣電動車產業，近年台灣政府大力補助，而電動機車在2019年的市佔率曾一度高達近20%。雖然電動機車減碳還保，發動沒有聲音，還有加速體驗，這些都是燃油車所沒有的，但電動機車關鍵缺點就是「電池充電過長、電池成本過高」。

Gogoro主打的「交換電池概念」是立竿見影的解決方案，加上創新穎外觀設計與行銷手法，還有政策補助推波助瀾，在當時的市場一炮而紅，但在2023年台灣電動機車銷量由如雪崩式滑落，市佔率掉到不到10%，而Gogoro最慘，衰退的幅度幾乎腰斬。

業內人士指出，Gogoro為什麼會失敗主要有幾個原因，包括遲遲未能獲得長期獲利模式，海外擴張太急、企圖心太大，還有電動車的成本過高、產品價格沒有競爭力等。此外，因為台灣政府補助變少，導致民眾購買意願降低。

另外，許多消費者對Gogoro的負評湧現，包括月租費不划算、換電站不足、交換電池效能下滑、尖峰時間滿電電池使用比例不足等。而電動機車維修也傳出消費者不滿聲浪，包括維修據點少、零件貴，導致養護成本過高，使用者也只能到Gogoro維修門市才拿得到所需零件，無法像其他國產機車品牌一樣四處都能維修，這些負評價顯示了台灣使用者對Gogoro的售後服務相當不滿。

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