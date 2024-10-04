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年賺千萬欠稅逾224多萬不繳 台南慣老闆遭管收

2024/10/04 14:15

台南精密公司的趙姓老闆欠繳稅款及罰鍰，遭行政執行署強制執行，法院裁定管收，直到繳清才能離開。（記者王捷攝）台南精密公司的趙姓老闆欠繳稅款及罰鍰，遭行政執行署強制執行，法院裁定管收，直到繳清才能離開。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕趙姓老闆的精密儀器公司，兩年替他賺進2千多萬，但他卻不繳營業稅、所得稅，還違反勞基法，累計拒繳款項約224多萬元，行政執行署台南分署強制執行，趙男遭聲請管收獲准，將等他繳完稅才能離開。

精密公司從2022年起，除了沒繳稅，還違反勞基法、勞工保險條例、就業保險法及勞工職業災害保險等，累積多筆罰鍰，加上稅務，一共欠下224多萬，國稅局多次催繳，趙男也不當一回事，直到台南分署著手對趙男進行強制執行。

經調查發現，從2021年以來，趙男透過公司帳戶提領高達3600多萬元，但未將資金用於清償拖欠的稅款。此外，該公司在2022至2024年間的營業收入達2200多萬，公司營運都沒問題，但趙男拒絕支付應繳款項，導致欠款金額持續增加。

台南分署認為，趙男明顯有履行義務的能力，卻故意不履行，並且有隱匿公司資產的行為，所以在9月30日上午傳喚趙男到案，經行政執行官訊問後，認定其符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「隱匿或處分應供強制執行之財產」等管收要件，遂當場留置趙男。

當日下午，台南分署將趙男移送台南地方法院，並聲請管收。法院開庭審理後，認定趙男確實具備履行能力但未履行義務，最終於當日晚間7點25分裁定准予管收，趙男隨即被依法收押。

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