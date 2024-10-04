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大同在手訂單150億元 續攻北美、台灣電力需求

2024/10/04 13:59

大同集團參加「2024智慧能源週及淨零永續展」。圖為總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）大同集團參加「2024智慧能源週及淨零永續展」。圖為總經理沈柏延。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）總經理沈柏延今日表示，電價上漲、用電需求持續向上，帶動台灣、北美電力設備需求旺盛，目前大同在手訂單有150億元，其中105億元是變壓器訂單，台灣訂單則有7成；大同持續著力開發北美商機，期望未來營收、佔比都擴大。

大同今日結合旗下電力事業群、新能源子公司大同智能以及系統整合場大世科（8099）參加「2024智慧能源週及淨零永續展」，共有光儲能、變壓器與電力專案管理、空調省電及數位化方案4大主題。

大同說明，旗下電力事業群佔個體營收約6成，是最主要核心事業，並以電力級變壓器、非晶質變壓器、GIS、配電盤、電力工程、智能維保共6產品線組成。

沈柏延表示，目前大同的電力事業仍以台灣佔營收比重8成、海外則佔比2成，目前持續瞄準北美、東南亞、日本3大海外市場，期望未來海外領域營收持續上升；其中，北美以變壓器為主力、但現在仍在建置代理商網絡，日本以電錶、馬達與變壓器為主力，持續耕耘，東年亞則以越南與印尼為首要市場。

近期電價調漲、產業界也預期未來可能會持續提高，帶動企業能源轉型、儲能建置、汰換高耗能設備等多項需求。沈柏延也指出，整體電力需求尤其受AI、資料中心建置驅動，中小企業與大型企業都需節能、儲能，於大同旗下業務發展有利。另一大廠的電巴動力系統訂單有約300台、明年將全數出貨。

大同近日公告，芙蓉大樓處分案金額131億元已在9月完成入帳。沈柏延今日表示，應已打平累虧，其餘不動產活化案尚在推進，不過明年已經一定會發股利，不會讓股東失望；本業各事業群則都要拼亮麗成績。

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