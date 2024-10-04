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台塑新智能彰濱電芯廠落成 全固態電池試產

2024/10/04 14:01

台塑新智能總經理劉慧啟今（4）日指出，彰濱2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠第一期完工落成，11月正式量產。（記者張慧雯攝）台塑新智能總經理劉慧啟今（4）日指出，彰濱2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠第一期完工落成，11月正式量產。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑新智能總經理劉慧啟今（4）日指出，彰濱2.1GWh磷酸鋰鐵電芯及模組廠第一期完工落成，11月正式量產。此外，全固態電池研發也跨出一大步，試製生產線10月起將分兩階段陸續完成。

台塑新智能參與2024台灣國際智慧能源週，特別結合數位影音打造「電芯走廊」， 首度呈現彰濱電芯廠製程技術，展場以實驗室互動概念展示全固態電池的高安全性及應用範疇，台塑新智能透過現有成熟產品線及下世代技術展現多元前瞻佈局， 全面覆蓋當前新能源市場需求及未來趨勢。

台塑新智能董事長王瑞瑜指出，自2023年動土以來，歷經逾500個日子、近17萬人次施工，建廠團隊日夜兼程、投入無數資源，全程堅持最高品質標準及嚴格安全規範，已成為全台灣最大規模且高度自動化的鋰鐵電芯生產基地，包括「合漿、塗佈、輥分、切卷、組裝、烘烤、注液、化成」八大工序全程在地製作，補齊國產電池產業鏈最重要一塊拼圖，大幅提升台灣在全球新能源市場的競爭力。

王瑞瑜認為，全球正加速邁向低碳轉型道路，儲能、電動運輸及新興能源技術進化速度驚人，市場對創新解決方案的需求潛力巨大，面對此種不斷變化的產業格局，台塑新智能深耕關鍵技術並積極提前部署，已購置彰濱24.83公頃土地，展開電芯及模組廠第二期前置作業，預計一、二期總產能將擴建至5GWh以上，且同時建設電池回收廠以完備循環經濟體系。

劉慧啓則表示，為佈局下世代電池技術，且有別於業界目前多數仍含有電解液的半固態、準固態電池，台塑新智能攜手明志科大投入完全不含電解液的全固態電池技術，目前為實驗室研發驗證階段，持續進一步測試與優化，已獲得台、美、中、日等國19項專利，另有10項專利申請當中；試製生產線第一工段將於10月完工，執行 正極、負極、固態電解質膜三大關鍵元件製作工序，明年則可完成第二工段，進行軟包型全電池堆疊與組裝，將率先試用於消費性電子產品。

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