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牛市還能狂奔？華爾街揭股市「三大催化劑」

2024/10/04 15:10

華爾街機透指出，在3個催化劑都到位的背景下，美股持續2年多的「多頭市場」，可能還會再持續12個月。（彭博）華爾街機透指出，在3個催化劑都到位的背景下，美股持續2年多的「多頭市場」，可能還會再持續12個月。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕研究公司Ned Davis Research（NDR）在最新報告中認為，在「3個股市催化劑」都到位的背景下，美股持續2年多的「多頭市場」，可能還會再持續12個月，而該公司在分析中表示，多頭市場邁入第3年的平均漲幅約在13%。

《市場內幕》報導，NDR的策略師指出，自1949年以來共有13次「至少持續2年的牛市」，除非經濟進入低迷或遭遇黑天鵝事件，不然這個多頭市場趨勢幾乎都會延續到第3年，而若有邁入多頭市場的話，第3年股市的平均漲幅達13.1%。

而自2022年10月進入多頭市場以來，標普500指數已上漲60%。NDR表示，這些漲幅主要得益於「3大催化劑」，這顯示只要這3項積極因素繼續發揮作用的話，股市就可能繼續表現優異。

首個積極因素是「通膨放緩」，NDR指出，通膨放緩定義了目前的牛市，儘管今年上半年通膨放緩的進展有些停滯。美國今年8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.5%，這數字繼續接近聯準會的2%目標。

其次是「避免經濟衰退」，美股需要經濟軟著陸才能表現良好，但策略師預測，美國經濟衰退在短期內風險較低。美國第2季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初值報2.8%。

最後是「強勁的企業獲利」，企業需要穩健的獲利成長，股市才能繼續其上漲趨勢。FactSet的數據顯示，標普500企業在今年第3季獲利成長預計約為4.6%，若屬實的話，將創下連續5季季增。

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