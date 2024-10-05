紐航CEO：星鏈將提供飛機上免費Wi-Fi

紐西蘭航空執行長表示，星鏈將結束飛機上不穩定的Wi-Fi時代（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕飛機上免費使用Wi-Fi即將來臨！紐西蘭航空執行長福蘭（Greg Foran）表示，飛機上Wi-Fi訊號不穩定，甚至沒有Wi-Fi的日子即將終結，他指出，SpaceX的Starlink服務正在成為機上最新的「it」產品，而紐航將於明年初，在2架飛機上安裝Starlink服務。

不僅紐航加速機上星鏈的佈局，美國聯合航空也在上個月簽署了迄今為止業界最大的星鏈服務協議，測試將於2025年開始。

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CNBC報導，福蘭表示，可靠、快速的Wi-Fi將在全方位服務運營商中“無處不在”，但並不是任何Wi-Fi都可以，隨著航空公司競相透過空中快速，且最好是免費的網路來吸引乘客，SpaceX的Starlink服務正在成為機上最新的「it」產品。

由於紐西蘭航空於2023年12月宣布，將於2024年底在兩架國內飛機上安裝Starlink服務，然而，乘客可能需要再等待一段時間，才能在新西蘭航空看到這些服務，Foran週五表示，在飛機上進行星鏈試驗計劃已推遲到2025年。

他指出，明年初，你會在我們的1架渦輪螺旋槳飛機和1架噴射機上，看到我們運行的星鏈。我們已經以某些方式對其進行了測試，下一步是將其實際安裝在飛機上並進行操作。

另美國聯合航空於9月時表示，已簽署了迄今為止業界最大的星鏈服務協議，聯航宣布測試將於2025年開始，最終將在未來幾年內推廣到整個機隊（超過1000架飛機）。

星鏈將使乘客能夠在世界各地獲得快速、可靠的網路服務，包括偏遠和曾經無法到達的地區，例如大洋中部和極地地區。

兩家航空公司都表示，星鏈服務將「免費」向客戶提供，或包含在機票中，而不必在飛行途中購買，從而消除了那些希望在空中快速連接的人的另一個痛點。

此外，法國航空於9月下旬也宣布計劃從2025年夏季開始在整個機隊推出Starlink 網路服務，法航將此舉描述為「向高端市場邁出的重要一步」。

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