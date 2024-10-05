高盛警告：一旦任何海峽關閉 油價將飆至150美元

伊朗石油危機升溫！專家警告，一旦海峽關閉油價將飆至150美元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以伊衝突不斷升溫，高盛表示，一旦以色列的報復行動，導致伊朗石油危機，油價每桶將漲20美元；而惠譽解決方案公司的BMI進一步警告，如果爆發全面戰爭，布蘭特原油價格可能會飆升至100美元，而任何海峽關閉，將進一步推升油價到每桶150美元。

CNBC報導，美國原油期貨週四上漲約 5%，週五上午再次走高，因為擔心以色列可能襲擊伊朗石油工業，以報復德黑蘭本週的飛彈襲擊。

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高盛全球大宗商品研究部主管斯特魯文（Daman Struyven）估計，如果伊朗產量持續每天下降100 萬桶，那麼明年油價高峰將上漲約每桶20美元，斯特魯文表示，這是假設OPEC+不會透過增加產量來回應。

他補充說，如果沙烏地阿拉伯和阿聯等主要OPEC+成員國抵消部分產量損失，那麼油價漲幅將收斂到每桶10美元。

自去10月7日以色列與哈馬斯武裝衝突爆發以來，石油市場受到的干擾有限，由於美國產量增加和中國需求疲軟，石油價格仍承壓。

然而，本週市場情緒可能會轉變，在伊朗對以色列發動彈道飛彈攻擊、加劇該地區緊張局勢後，美國原油價格連續第3個交易日上漲。

最近幾天，產業觀察家敲響了警鐘，警告供應面臨真正的威脅。

伊朗是OPEC成員國，是全球石油市場的重要參與者，每天生產近400 萬桶石油，如果伊朗的石油基礎設施成為以色列的目標，估計世界供應量的 4%可能面臨風險。

MST Marquee高級能源分析師索爾·卡沃尼克（Saul Kavonic）提出了伊朗哈格島成為目標的潛力，該島負責該國90%的原油出口。

他補充說，更大的擔憂是，這是1場更廣泛衝突迫在眉睫的開始，可能會影響霍爾木茲海峽的過境。

其他分析師也表示，如果以色列打擊伊朗石油產業，霍爾木茲海峽的供應中斷可能會引起擔憂。

伊朗此前曾威脅稱，如果其石油部門受到影響，將中斷霍爾木茲海峽的石油流動。

據美國能源情報署稱，阿曼和伊朗之間的海峽是一條重要通道，全球每日石油產量約5分之1通過該海峽，這條具有重要戰略意義的水道將中東原油生產商與全球主要市場連結起來。

週四記者問及美國是否會支持以色列襲擊伊朗石油設施時，美國總統拜登表示，我們正在討論這個問題，石油分析師認為此言論推高油價的催化劑。

惠譽解決方案公司的BMI在週三發佈的1份報告中寫道，如果爆發全面戰爭，布蘭特原油價格可能會飆升至100美元，任何可能的海峽關閉，將進一步推升油價到每桶150美元。

BMI的分析師表示，雖然全面戰爭的可能性仍然“相對較低”，但雙方失誤的風險現在都在上升。

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