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提升短影音創作彈性 YouTube Shorts將放寬至3分鐘

2024/10/04 13:04

YouTube宣布短影音Shorts將放寬長度至3分鐘。（美聯社）YouTube宣布短影音Shorts將放寬長度至3分鐘。（美聯社）

〔記者徐子苓／台北報導〕YouTube今天宣布，10月15日起，使用者將能夠上傳長達3分鐘的短影音Shorts（原本為1分鐘內），提供更大的彈性讓創作者說故事。這項更新將適用於正方形或長寬比更高的影片，但不會影響使用者在15日之前上傳的任何創作，此外，YouTube也將在未來幾個月內改善較長的Shorts的推薦機制。

YouTube還表示，近期將陸續開始簡化播放器外觀，讓創作者的內容成為焦點，觀眾也更能專注於他們所喜愛的內容。

未來幾個月內，使用者將能直接從YouTube應用程式內建的Shorts相機挖掘YouTube中豐富多元的內容，更輕鬆地重新混合最喜愛的影片、音樂影片等素材，甚至可以從多個YouTube片段中擷取內容。

YouTube也同步宣布幾個新功能，用戶之後能在點進留言區前，直接從Shorts動態中預覽大家的留言與對話。

此外，為了確保用戶能根據個人喜好自訂觀看體驗，YouTube將推出一個「顯示較少Shorts」的選項，用戶可以點選首頁動態中Shorts網格右上角的三點選單來選擇這項設定，平台將暫時在首頁動態中顯示較少的Shorts。

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