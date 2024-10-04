雲豹：綠電需求持續增溫 明年度售電估4.5億度

雲豹能源發言人張建偉表看好綠電趨勢向上。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕2024台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今（4）日盛大開展，雲豹能源（6869）發言人張建偉表示，綠電需求持續增溫，今年綠電售電量約1.7億度，明年上看4.5億度，後年至少5億度電以上。

張建偉指出，面對淨零排碳趨勢，許多業者對於綠電需求大增，第4季開始轉供半導體客戶綠電，可有效挹注第4季營收獲利，他也表示，目前綠電在手合約超過200億度，估計明年還可成長5成，至於今年綠電銷售量達1.7億度電，明年單年度售電量約3-4.5億度，後年則是5億度電起跳。

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對於國內太陽能案廠進度遲緩，張建偉也說，對此直接以併購太陽能開發商的方式取得案場，9月30日併購寰宇第一（GSSG）取得嘉義魚電共生案場，容量大約是100MW，此外，雲豹也積極在菲律賓、泰國、印尼、緬甸、柬埔寨跟著客戶一起投資，他表示，很多外資大廠在台灣有合作關係，跟客戶希望能夠一起去海外，目前雲豹在泰國、菲律賓都在合作的夥伴，案場不小於500MW，菲律賓更即將取得約500-1GW的容量，預計兩年內開發完成，2026年海外營收貢獻大概兩年後生效。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團今年轉型為循環經濟永續發展整合集團，旗下太陽光電、風電、儲能、綠電交易、水處理多元事業成果豐碩，更跨足循環經濟及永續投資項目，並宣示積極布局海外市場，因此今年展覽以玩轉「雲豹 x 永續」，將綠色永續的企業DNA灌注在能源週設計理念，也象徵企業強強聯手發展無限永續可能，一同邁向淨零新世代。

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