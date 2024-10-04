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中東緊張、美元大漲！新台幣重貶逾2角 重見32字頭

2024/10/04 12:20

中東緊張、美元大漲！新台幣重貶逾2角，重見32字頭（記者陳梅英攝）中東緊張、美元大漲！新台幣重貶逾2角，重見32字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕當全台放颱風假時，中東戰火轉趨緊張，避險資金湧入美元，美元指數一度衝破102大關，非美貨幣全部拉回，新台幣兌美元匯率今早開盤不久貶破32元，最低來到32.042元，中午暫時收在31.987元、貶值幅度收斂至1.5角，台北外匯經紀公司成交量12.2億美元。

台股今日也反應兩天颱風假後國際股市走勢，目前呈現小跌狀態。

聯準會主席鮑爾在週一公開談話才剛澆熄市場對11月降息2碼的預期，美元反彈，台幣結束上週升值走勢，隨後美國供應管理協會 （ISM）公布9 月非製造業指數報54.9，創下1年半新高，顯示美國經濟仍然強勁，加上以色列於週四對黎巴嫩首都貝魯特市中心發動空襲，中東情勢急轉直下，避險資金湧入，更帶動美元指數一舉升破102大關，目前來到101.9為6週高位。

美元走強，主要非美貨幣都出現拉回，其中，日圓一度貶至貶破147兑1美元，回到2個月前低點。

台幣今早反應兩日休假期間國際匯市變化，開盤即重貶1.03角，隨後更應聲貶破32元大關，最低觸及32.042元，來到2週新低價。

由於今晚美國還將公布非農就業報告，此為聯準會決策重要參考指標之一，目前市場預估9月失業率大致持平在4.2%，就業情勢變化將影響Fed下次降息幅度。

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