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宜蘭頭城大地主欠稅不繳 遭執行署查封土地追討

2024/10/04 11:41

宜蘭頭城70歲莊姓老翁欠稅遭查封多筆土地，近期因要變賣趕緊到執行署繳清欠款。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）宜蘭頭城70歲莊姓老翁欠稅遭查封多筆土地，近期因要變賣趕緊到執行署繳清欠款。（圖由行政執行署宜蘭分署提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城70歲莊姓老翁，名下擁有多筆不動產，但卻滯欠個人綜合所得稅、全民健保費用及交通違規罰鍰等多達41萬餘元，法務部行政執行署宜蘭分署收案後，今年7月查封土地，莊男依舊耍賴拒繳，直至近期要變賣土地給他人，才親赴分署繳清欠款。

莊姓老翁因滯納個人綜合所得稅、健保費用及交通違規罰鍰，2022年起被各機關陸續移送宜蘭分署執行，未料對他核發扣押存的執行命令後，僅扣得3萬3千餘元，距離應繳納欠款金額相差甚遠。

行政執行官不放棄，2年來積極調查莊男財產狀況後發現，他是一名大地主，坐擁頭城鎮10多筆土地，今年7月1日發函查封名下所有不動產，莊男仍不為所動，依舊蓄意不繳。

土地遭查封後，莊男忍了快3個月，直到近日要賣地，才親自至宜蘭分署繳納欠繳稅費、罰鍰，表示已約定要把土地賣給別人，若不繳清欠款，一直被查封處分根本無法變賣，只好趕緊繳清全部費用。宜蘭分署徵得欠款後也依規撤銷查封，並呼籲民眾應按時繳納稅費、罰鍰，若被執行無力一次繳納，可申請分期繳費。

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