辛巴威堪稱「貨幣墳墓」 新貨幣上市5個月黑市價格掉8成

辛巴威發行新貨幣，僅5個月就面臨崩潰壓力。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕非洲國家辛巴威長期貨幣貶值，一再發行新貨幣，卻又不斷失敗，可說是「貨幣墳墓」。今年再度發行與黃金掛鉤的新貨幣「辛巴威金幣」（Zig），取代原本的貨幣，但僅僅發行5個月，卻因糧食進口增加侵蝕外匯儲備而面臨崩潰壓力。

路透報導，辛巴威儲備銀行所推出的新貨幣「ZiG」，是該國15年來第六次嘗試建立穩定貨幣，在4月推出後，目前在黑市上損失了近80%的價值。

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根據追蹤匯率的網站Pricecheck顯示，黑市上ZiG的交易價格為20 ZiG至26 ZiG兌1美元，官方交易所的交易價格為13.9 ZiG兌1美元。

辛巴威市中心銷售雜貨商人卡羅爾·蒙喬馬 （Carol Munjoma）指出，他只用美元交易。當地一位婦女說稱，在當地銷售雜貨時，民眾不接受ZiG，為了保護生意只能以美元收費。

出售糖果和充值卡的街頭小販Maynard Maketo表示，ZiG 已經越來越弱，用它進行交易沒有商業意義，我對ZiG沒有信心。

辛巴威儲備銀行貨幣政策委員會成員Persistence Gwanyanya表示，辛巴威政府可透過以當地貨幣徵收更多稅來增加ZiG的使用，並向市場注入更多外幣，以進行緊急干預。

據報導，辛巴威儲備銀行在7月時曾注資5000萬美元（約新台幣16億元），9月再向外匯市場注入6400萬美元（約新台幣20.5億元），以滿足美元需求。

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