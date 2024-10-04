一銀招募150名新血 多項職缺起薪逾5萬元

（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行徵才活動再度開跑！此次預計招募新進行員150名，包含一般人員、業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員等五大類別；一般人員起薪約達39000元至45000元，業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

一銀今年特別針對業務菁英人才擴大培育管道，除提供專業模組培育選擇外，亦給予豐富培訓資源，協助人才快速成長，成為新鮮人及轉職者的理想目標。

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一銀近年平均獎金月數達7至8個月，2024年有約6成行員實領逾8個月獎金。此外，為確保員工薪資保持市場競爭力，一銀每年進行升等晉級調薪，2022年及2024年更依市場薪酬水準及產業競爭力辦理全面加薪，整體加薪幅度達6.5％及8％，各項薪資福利制度皆位於市場前段班，據內部統計，已有近7成員工年薪超過百萬元。

此外，一銀近年落實推動多項ESG（環境、社會、公司治理）政策，實施多元員工照護及社會關懷措施，營造友善職場環境，透過建構透明升遷機制加速基層行員晉升速度，同時積極打造性別平等工作環境，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令生育假別及生育津貼等制度，於2023年獲台北市政府頒發「職場性別平等金質獎」，更於今年榮獲亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》年度「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。

報名期間自10月4日起至10月22日止，一銀需才地區遍及全台，徵才活動預計11月上旬辦理筆試、12中旬辦理面試，最後甄選結果將於12月下旬公布，詳情請上金融研訓院查詢。

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